Juan Sutil y el “estándar de Mandela” de Elisa Loncon: “Ella sí tiene todo el deber de buscar el camino adecuado a la paz”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, cree que para abordar el problema de la macrozona sur falta voluntad política, “definitivamente voluntad política. Y eficiencia en el accionar de la política chilena”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el empresario señaló “cuando se mira este escenario, ve que hay una paralización que no han permitido hacer los reconocimientos, no han permitido avanzar en la reparación en forma oportunidad, que han ido generando una tensión mayor. Eso ha sido aprovechado por grupos anárquicos, revolucionarios, terroristas que no representan a la gran mayoría del pueblo mapuche y menos a la gran mayoría de la gente que vive en la región”.

“El principal problema es que se ha ido mezclando estas llamadas aspiraciones o reinvindicaciones o reclamación histórica con un proceso de organizaciones que están vinculadas al narcotráfico, la usurpación, incluso el terror“, agregó.

Consultado por la respuesta de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, sobre la violencia en La Araucanía, en que dijo que ella no tenía el estándar de Mandela para hacer un llamado de ese tipo, Sutil subrayó que “todas las personas que de alguna manera juegan un rol en la sociedad”.

Y “ella tiene un rol muy importante” como presidenta de esa instancia. “Ella sí tiene todo el deber de buscar el camino adecuado a la paz, y en ese sentido si bien es cierto humildemente que no tiene la altura moral de Mandela, y es correcto eso, pero todo ciudadano que juega un rol político, y especialmente la autoridad tiene la obligación de llamar a deponer la violencia porque no es el camino para poder tener una convivencia o una resolución de los problemas”.

“Yo miraba un paper de distinguido representantes de los pueblos originarios o expertos en materia indígena, que es un paper que tiene un año, y donde participa la señora Elisa Loncon, y uno va leyendo ese documento que tiene más de 300 páginas, y uno va concluyendo que de alguna forma muchos de ellos están legitimando la violencia como un medio de acción, y eso también es grave“, señaló.

“Presos de la revuelta”

En cuanto al proyecto de indulto para los detenidos durante el contexto del estallido social, Juan Sutil dijo que “hablar de los presos de la revuelta tiene una connotación de tratar de bajarle el perfil al delito, al hecho de haber destruido la vida y la propiedad, o el sueño de miles de pequeños empresarios o pequeños restaurantes o emporios o almacenes”.

“Yo creo que tienen que cumplir con al responsabilidad de su sanción, porque si yo adelanto y paso una luz roja, también voy preso. Y si cometo un accidente en estado de ebriedad también voy preso”, dio como ejemplo.

“Ellos podrían perfectamente haber hecho todos sus demandas y marchas, y haber actuado con la debida responsabilidad sin necesidad de cometer ningún desborde y exceso, y eso no lo digo yo, lo dice transversalmente mucha gente“, concluyó.

