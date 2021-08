Madre denunció maltrato de su hija en hospital Roberto del Río: “Estaba amarrada y orinada”

Anika García tiene a su hija en el hospital Roberto del Río, la menor de un año está internada en el área de oncología a la espera de donantes de sangre y además, continúa con su quimioterapia.

De acuerdo a la información de 24 horas, la madre denunció un hecho dramático que vivió en el recinto médico ubicado en la comuna de Independencia, ella notó que su hija estaba amarrada y orinada en su cama clínica.

“Me voy a lavar las manos y veo a la niña en la condición en que está, esa grabación fue en ese momento mientras yo entraba, me desconcerté, me sentí mal porque es mi hija y eso no se le hace a ningún niño, a ninguna persona”, manifestó Anika García.

“Estaba amarrada y orinada, la excusa es que se había arrancado la sonda, pero no tiene justificación“, apuntó la madre de la menor.

En tanto, el doctor Néstor Ortega, director del Hospital Roberto del Río, explicó al citado medio que “la contención es una medida habitual en pacientes pediátricos, ya que ellos se retiran de forma inconsciente vías venosas por donde se administran los medicamentos o los elementos necesarios para su monitorización”.

Además, dijo que de ser necesario se realizará una investigación sumaria para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades.

A pesar de la respuesta del recinto hospitalario, García no está de acuerdo con que amarrar a la menor sea la solución, exige poder estar con su hija y respuestas ante la lamentable situación que vivió con su hija.

Lo que solicita la madre está contemplado en la “Ley Mila”, proyecto que fue impulsado por la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, el cual busca garantizar que todo niño hospitalizado pueda estar acompañado por su madre o padre.