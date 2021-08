Machi Linconao se defiende de acusaciones: “Que el presidente Piñera hable con su gente, dejen de molestarme”

La machi Francisca Linconao, acompañada de convencionales de los escaños reservados, incluyendo a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se defendió de las acusaciones en su contra sobre supuestos privilegios, gastos y trato preferencial, tras críticas por parte del oficialismo.

Luego de dirigirse a los medios en mapudungún, la machi acusó en castellano que se encuentran trabajando “con muchos problemas”. “El partido de la derecha ataca todos los días”, señalando directamente a sus pares constituyentes Teresa Marinovic y Ruth Hurtado.

“Quiero que el presidente Piñera hable con su gente, que dejen de molestarme. Si ellos me siguen molestando, no van a sacar nada, porque aunque me digan lo que me digan, voy a seguir trabajando hasta el final”, solicitó.

Sobre las acusaciones de privilegios en la asignación de gastos, la autoridad mapuche precisó que ella “no le está quitando un pedazo de pan en la boca a la gente que me está acosando”

“Nosotros queremos respeto, respeto a los mapuches, machis, loncos y también a la presidenta que tenemos aquí. Nos quieren pasar a llevar, todos los días hablan sobre el gasto, la plata, ¿a dónde está la plata? ¿Qué gasto hacemos nosotros? Ni comimos, no hay comida aquí”, aseveró y calificó de “vergüenza” los señalamientos en su contra.

Linconao fue respaldada por la presidenta de la CC, quien se refirió a estas acusaciones y a la como “actos de racismo, de vulneración de derechos”.

“No puede ser que aquí en la convención se maltrate la dignidad de nuestra autoridad tradicional, de nuestra autoridad mapuche, machi, mujer. Ella es una autoridad y no podemos permitir que estos actos sigan ocurriendo”, manifestó.

“La convencional Ruth Hurtado hizo referencia a nuestra machi, hizo referencia como la idea de empatar y comparar al señor Arancibia con nuestra sagrada machi”, señaló Adolfo Millabur, quien añadió que esto se trata de una treta del gobierno para “perder el horizonte para discutir los temas de fondo que tenemos que discutir”.

Al respecto, la misma Linconao afirmó: “Ella me ataca, me dice que estuve en la cárcel presa, ¿eso qué tiene que ver? Yo era una persona inocente cuando me mandaron a la cárcel y por eso estoy acá dando la cara, vine con la frente en alto a trabajar aquí.

Tras esto, la constituyente Rosa Catrileo afirmó que evaluarán llevar a Ruth Hurtado ante la Comisión de Ética por referirse a lo que vivió la Machi, cuando fe encarcelada y luego absuelta sin pruebas, y compararlo con Arancibia.

“Es necesario que estas incitaciones al odio que están haciendo tengan un freno”, culminó.

