Alcalde de La Reina se encuentra en cuarentena preventiva por contagio de su hijo con Covid-19

El alcalde de la comuna de La Reina, José Manuel Palacios, se encuentra en cuarentena preventiva, luego de que su hijo se contagiara en el primer día de clases de su colegio.

En entrevista con “El Rompecabezas” de Agricultura, el jefe comunal abordó el regreso a clases de los estudiantes, indicando que “ya estamos en condiciones de volver de forma total a clases, también lo conversamos con los apoderados y fuimos a hacer unas visitas, yo no pude ir en verdad porque yo estoy ahora en cuarentena preventiva“.

“Fue bien paradójica esta situación porque mi hijo volvió a clases, no había ido a clases durante prácticamente marzo del año pasado, fue un par de días a reconocer nomás el colegio y se volvió de vacaciones de invierno y lo enviamos, y el primer día que entró a clases se contagió, el primero“, explicó el edil.

Palacios enfatizó que luego de esta situación “mandaron a cuarentena preventiva al curso completo“.

Sobre los síntomas de su hijo, el alcalde comunicó que “fueron muy suaves, como una molestia en la garganta durante el sábado, pero nada, no había fiebre, el día domingo marcó 37, dijimos ‘ya, vamos a ir a hacerle un PCR por si acaso’, para en el fondo ser responsables, y tenía (Covid). Y cuando marcó, nosotros le hicimos un test de antígeno -que es como un PCR más rápido- entonces le marcó inmediatamente que tenía Covid“.

“Hay que tener cuidado porque yo he visto muchos papás que andan con sus hijos en las plazas y que de repente tienen un poco de romadizo y cosas por el estilo, y dicen ‘bueno, no tiene fiebre, mayormente no se siente mal’, y pueden tener Covid”, advirtió el edil de La Reina.