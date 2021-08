Colmed sobre dosis de refuerzo: “No hay evidencia suficiente conocida o pública para poder tomar una determinación”

El Presidente Sebastián Piñera anunció en la jornada del jueves anunció el inicio de la vacunación con dosis de refuerzo contra el Covid-19 en el país, el cual comenzará el próximo 11 de agosto con los mayores de 86 años, y gradualmente se irá incorporando a los grupos de menor edad.

En ese sentido, el secretario nacional del Colegio Médico de Chile (Colmed), el doctor José Miguel Bernucci, sostuvo que no tienen “tanto conocimiento sobre los estudios que señala la doctora Daza”. Si bien, indicó que no ponen en duda de la existencia de estos, si lamentan que “esta discusión no se dio desde el punto de vista científico académico con estos estudios a la vista”.

Respecto a la opinión que tienen como gremio sobre la dosis de refuerzo, dijo en entrevista con 24 horas, que la postura de ellos “está más cercana a la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) referente en que no hay evidencia suficiente conocida o pública para poder tomar una determinación“.

A pesar de esto, expresó que la decisión del Gobierno “ya está tomada” y “no vale la pena cuestionarla en un debate abierto”, pero Bernucci indicó que siempre apoyarán el proceso de vacunación que lleva adelante el país.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud las dosis de refuerzo serán con la vacuna de AstraZeneca en las personas mayores de 55 años, ante esto, y la probabilidad que pueda generar un trombo, el secretario del Colmed explicó que “en los grupos mayores de 50 años, la posibilidad de generar un trombo con la vacuna es extremadamente baja. Por lo tanto, la seguridad en este grupo particular está garantizada”.

Finalmente, Bernucci sostuvo que “no hay evidencia de que las personas vacunadas con AstraZeneca o Pfizer requieren una tercera dosis“.