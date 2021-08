Gerente de safari de Rancagua detalla cómo habría ocurrido el ataque de tigre a trabajadora

El gerente de administración y finanzas de Parque Safari de Rancagua, Antonio Rojas, detalló cómo habría sido atacada la trabajadora del lugar por un tigre, y que finalmente perdió la vida.

Según señaló al matinal “Bienvenidos”, poco antes que se abriera el recinto, un grupo del área de mantenimiento ingresó a realizar labores de rutina al sector de los felinos.

“Había un grupo en ese instante que estaba haciendo limpieza de rutina a los portones del recinto del safari de felinos, ese es un portón que tiene un riel y es una corredora, es un portón electrónico”, dijo.

“Estas personas de mantenimiento, que era un grupo de 3 ó 4 personas, se les pidió que barrieran la gravilla que había sobre el riel para no dificultar el desplazamiento del portón”, indicó.

En ese momento, “todos los animales estaban en sus recintos, en sus habitaciones, encerrados con llave, me estoy refiriendo al safari de leones”.

Cuando uno de los empleados fue a buscar un contenedor para echar la gravilla y volvió, uno de sus compañeros le avisó que su compañera había sido atacada.

Si bien estaban en la zona de leones, “hay otro portón que da al lugar de safari de tigres y por alguna razón abrieron el recinto que estaba con candado, no sé por qué, ni para qué lo abrieron. No creo que con ánimo de curiosidad, porque no son trabajadores nuevos”.

Tras ser atacada, un vehículo de emergencia entró hasta el lugar para ahuyentar al tigre, que huye e ingresa a su habitación. “Ahí lograron rescatar a la chica y sacarla”, señaló el gerente del zoológico.