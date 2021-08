Incendios forestales: Gobierno reportó un 65% menos de superficie afectada

El Presidente Sebastián Piñera encabezó este viernes, de manera telemática, una reunión de trabajo con autoridades de los ministerios de Agricultura e Interior, la CONAF y ONEMI para revisar el Programa de Protección contra Incendios Forestales 2021-2022.

“Respecto al balance de la temporada anterior podemos decir que se vieron afectadas 35 mil hectáreas, lo que significa un 65% menos de hectáreas afectadas en comparación con la temporada anterior. Esto requirió un trabajo coordinado, se explica por múltiples motivos, pero nos anima a continuar en la senda, en la estrategia que no solamente combate, sino que tiene un plan de prevención importante”, señaló la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.

Además, la titular del agro resaltó que en la reunión ya se comenzó a definir la hoja de ruta frente a la próxima temporada de incendios.

“Estamos en una condición climática compleja, con temperaturas altas, bajas precipitaciones que nos proyectan una temporada compleja, es por eso, que no solamente hicimos un balance de la temporada anterior, sino también la proyección de la siguiente”, sostuvo la ministra.

“Estamos proyectando la temporada que viene y por eso, ya hemos aprobado recursos para poder planificar tanto los recursos aéreos como terrestres, como el plan de comunicaciones y prevención, para que todos juntos podamos prevenir los incendios. Esto no es solamente una política pública de un servicio en particular, sino que requiere de la acción de cada una de las personas que se sienten responsable, no solamente de prevenir sino también de hacer los llamados cuando corresponde”, añadió la secretaria de Estado.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, señaló que “respecto de la temporada que se nos viene lo primero es que debemos mirar hacia el norte, lo hemos hecho en años anteriores cuando las condiciones climáticas producto del cambio climático son absolutamente adversas, altas temperaturas, material seco, olas de calor, en fin”.

“Las imágenes que nos están mostrando son de verdad tremendamente alarmantes y eso significa que nosotros como país debemos hacernos cargo de lo que eso nos va a implicar”, afirmó.

Por su parte, el director de la ONEMI, Ricardo Toro, destacó que “la relación que existe entre Conaf y la Onemi es muy estrecha, tenemos protocolos muy exhaustivos de todo lo que tenemos que hacer para coordinar una acción que sea efectiva”.

“Y quiero destacar que ya estamos trabajando desde hace varios años, lo que ha permitido un afiatamiento del equipo y levantar todas las lecciones aprendidas con buenas prácticas, que nos permitan sacar buenas conclusiones y claramente, cuando vemos la forma en que estamos preparando esta temporada, estas ya se han incrementado y vemos un nivel bastante adecuado una temporada compleja viendo lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos recientemente”, añadió.

En esta línea, la gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF, Aida Baldini, precisó que “hemos tenido esta reunión donde se han aprobado los recursos, lo que nos permite una preparación muy a tiempo porque nosotros hoy sabemos que en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, Siberia y en muchas partes hay incendios lo que nos hace competir con los recursos que son los mismos que van cambiando de temporada. Por eso, podemos decir que podremos contar con 62 aeronaves y 268 brigadas terrestres”.

La ministra Undurraga también destacó el trabajo coordinado que ha permitido combatir bien los incendios en un momento en que el “cambio climático nos ha situado en esta temporada en condiciones muy complejas y es por eso que todos tenemos que sentirnos responsables de este desafío, así que vamos a seguir trabajando con todos los integrantes de la mesa nacional de incendios, con el sector privado, con el MOP, con el ministerio de Medioambiente, con los municipios porque aquí todo suma”.

El lanzamiento del Programa de Protección contra Incendios Forestales 2021-2022 se realizará dentro de las próximas semanas. Rodrigo Munita señaló que “estamos trabajando en planificación y organización de los recursos tanto aéreos como de brigadas y también ver cómo nos organizamos como país con el sector privado y la participación de otras entidades públicas y privadas que tiene que participar y finalmente la responsabilidad personal de cada ciudadano respecto de lo que se nos viene”.

“Esto puede tener consecuencias muy graves en nuestro medio ambiente, por eso apelamos a la responsabilidad individual para que nos ayuden a proteger nuestros recursos naturales esta temporada”, sentenció.

Agencia Uno