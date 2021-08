Covid-19: Ministro Paris espera comenzar vacunación de niñas y niños de entre tres y 11 años antes de octubre

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que espera comenzar antes de octubre con la vacunación de niñas y niños de entre tres y 11 años. Además, la autoridad se refirió a los contagios con la variante Delta registrados en el territorio nacional.

“Para niños de entre tres y 11 años, que son casi 1,4 millones, no tenemos una vacuna aprobada. Queremos vacunarlos, sin lugar a dudas, así que en cuanto las aprobaciones estén, es decir, si se demuestra que la vacuna es segura y eficaz, y obtiene buenos resultados, vamos a proceder, yo pienso que antes de octubre“, aseguró el titular de Salud en una entrevista con La Tercera.

Asimismo, se refirió a los contagios con la temida variante Delta del coronavirus en el territorio nacional: “Nosotros hablamos de la máquina del tiempo, porque podemos ver lo que pasa en Europa o China. Debemos tener mucha precaución, porque es muy contagiosa, pero tenemos una ventaja que no tienen otros países: una altísima vacunación“, aseguró la autoridad.

“Entonces vemos que podrían aumentar los casos cuando entren más delta, pero queremos cambiar el enfoque y dar a la población la idea de que lo importante es que no caiga hospitalizado, que no caiga a la UCI y que no muera. Y para eso es la vacuna. No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves”, agregó. Paris.

En relación a la dosis de refuerzo que el Minsal comenzará a aplicar en adultos mayores y pacientes crónicos, señaló: “En ciertos grupos de edad, sobre todo adultos mayores y pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico, nos hemos dado cuenta, y lo dicen los estudios, de que la inmunidad cae y requiere un estímulo“.

“Todas las vacunas que estamos aplicando -salvo Cansino, que no se ha medido- tienen una disminución en su capacidad de respuesta frente a la enfermedad leve. Y los estudios han demostrado que la vacunación heteróloga da mejor resultado, es decir, cuando te vacunas con las dos primeras dosis de una marca, el refuerzo lo haces con otra. Así la respuesta inmunitaria es superior. En el estudio que está en curso en la Posta Central, que es muy preliminar, hubo un aumento de tres y cuatro veces en los anticuerpos”, cerró la autoridad.