El doloroso mensaje de la madre de Tomás Bravo al recordar a su hijo en el Día del Niño: “Nada es igual sin ti. Nos arruinaron nuestra vida”

En el marco del Día del Niño Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo -menor de tres años que fue hallado sin vida en Caripilún, Arauco (región del Biobío), tras nueve días de intensa búsqueda- publicó un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram.

En la jornada del domingo el periodista Rodrigo Sepúlveda dedicó unas palabras, en el noticiero que conduce, a los niños y niñas “que hemos perdido” y también quienes “han desaparecido o han muerto en nuestro país”. Además, el rostro de Mega añadió que “yo no me voy a olvidar de Itan, de Tamara, de Tomasito…que aún increíblemente no se sabe nada”.

En ese sentido, la madre del menor de tres años respondió a las palabras del periodista en su cuenta de Instagram. “Que conmovedoras palabras Rodrigo Sepúlveda. Es una lamentable realidad. Mientras que nuestros niños ya no están, los asesinos están sueltos. O seguirán viviendo como si nada”, escribió.

“Feliz día del niño a los que pueden disfrutar este día junto a sus padres. Y un beso al cielo a todos nuestros niños que ya no están junto a nosotros”, agregó Estefanía en la historia de la red social.

Junto a esta, publicó una foto de su hijo en una anterior celebración de la festividad, expresando su dolor y que no se cansará de exigir justicia.

“Que impotencia hijo. Pucha que me duele el alma. Nada es igual sin ti. Nos arruinaron nuestra vida. Con todo este dolor que siento no me cansaré de exigir justicia. Te juro que tendrás justicia”, manifestó la madre del menor.