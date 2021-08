Seremi cursó infracción a Parque Safari de Rancagua en mayo pasado por no cumplir con las condiciones adecuadas de seguridad de los funcionarios

Pamela Medina, seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de O’Higgins, informó que en mayo pasado se le cursó una infracción al Parque Safari de Rancagua, por no cumplir las condiciones adecuadas de seguridad de los trabajadores de la empresa.

Esto, luego de que el viernes pasado se diera a conocer la muerte de una funcionaria del recinto, luego de que fuera atacada por un tigre, hecho que actualmente se encuentra en plena investigación.

“En el mes de mayo se realizó una fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo respectiva, producto de la ocurrencia de un accidente del trabajo que tuvo lugar en el Parque Safari y los hechos infraccionados en ese momento fueron el no haber hecho la denuncia del accidente del trabajo dentro del plazo que establece la ley, que es de 24 horas, al organismo administrador; no haber comunicado la existencia del accidente de trabajo a la Inspección del Trabajo respectiva y, además, se constató que había una infracción a las normas de protección a la seguridad y a la salud laboral, por cuanto no se conocían en exactitud los procedimientos que debían seguir los trabajadores en el cumplimiento de su trabajo”, detalló la seremi.

En cuanto a lo sucedido el viernes pasado, Medina comunicó que “lo que está haciendo la Inspección del Trabajo es realizar una investigación del accidente, que es lo que corresponde, y, por lo tanto, se están revisando los procedimientos que existían, los contratos de trabajo, las jornadas laborales existentes, los protocolos de seguridad”.

Según explicó, “este es un proceso largo, el accidente es un accidente muy grave con resultado de muerte como lo sabemos y, por lo tanto, el resultado de la fiscalización probablemente se va a tener en las próximas semanas, una vez que se revisen todos estos antecedentes”.

Finamente, aseveró que se están recopilando datos y comparando los dichos de los testigos, “así que una vez que se pueda realizar toda la investigación de estos antecedentes y de las declaraciones de los testigos, se podrá obtener un informe veraz respecto de la situación que se constata en el Parque Safari“.