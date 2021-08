“Creemos que esto fue un encubrimiento de la PDI”: Habla la familia de la detective que fue asesinada

La madre y el hermano de la fallecida detective de la PDI, Valeria Vivanco, expresaron su desconfianza frente a la institución policial luego de la reconstrucción de la escena del homicidio que se realizó este lunes.

En entrevista con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Jaqueline Caru, madre de Valeria, dijo que los compañeros de la funcionaria cometieron una traición.

“Nosotros como familia, sin ser investigadores, nos dimos cuenta de muchas diferencias en la posición de los vehículos, en cómo cae mi hija, en cómo uno la dan vuelta, otros no la dan vuelta. Realmente, aparte de todo esto, con toda la información que nosotros nos han entregado muchas personas, pensando en todas las consultas que yo hice, y que hasta el día de ayer supe algunas, sí tenemos muy claro y creemos que esto fue un encubrimiento de la PDI“, dijo.

Otro aspecto que le causa dudas es que dijo que no la dejaron el vestir el cuerpo de su hija. “Pensando ahora con todo esto que ha pasado, hasta creo que se pudo haber ocultado algo. No sé si eso corresponde o no”, planteó.

“Nunca tuvimos el informe del Servicio Médico Legal, solo un certificado de defunción que dice muerte herida por herida abdominal”, detalló.

Además, señaló que ayer recién conocieron la existencia de una testigo clave del caso que habría ayudado a víctima luego del disparo, por lo que cree que se les ha ocultado información.

También habló Miguel Ángel, hermano de la detective. “Ayer fue un día lleno de incertidumbre, todos se contradijeron. Yo como hermano de la Valeria leí todo el informe policial y la declaración de ese asesino, porque es un asesino“, dijo.

“Esto fue un accidente, pero después de que ocultaron la información que él y sus compañeros… mienten, no solo ellos tres, luego que mienten y sus superiores están en conocimiento, porque esto lo saben todos, toda la PDI lo sabe. Nosotros tenemos antecedentes que todavía no podemos dar a conocer, porque tenemos que tener las pruebas y respetamos el trabajo del abogado y la Fiscalía”, señaló.

Según Miguel Ángel, la PDI es una institución que encuentra corrupta y que los compañeros de Vivanco“tuvieron presiones y órdenes de arriba” para callar.“Esto es asqueroso, es una decepción, una desconfianza para todo Chile”, dijo.

Aunque en la misma entrevista dijo que esto se podría haber tratado de un accidente, dice no estar tan seguro de eso. “Ahora creo cualquier cosa. No quiero especular, pero yo puedo creer y tengo el derecho a pensar que hasta la pudieron haber matado. No sé, hay que comprobarlo”, dijo.