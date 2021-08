Presentan proyecto de Ley que adelanta el cierre del comercio a las 19:00 horas

Este martes el senador del PRO, Alejandro Guillier, de la mano con la Alianza de Trabajadores del Comercio (ATComer), presentó un proyecto de Ley con el que se busca cerrar el comercio a las 19:00 horas.

“Este proyecto obedece al espíritu del nuevo Chile. No puede ser que un trabajador llegue a las 8 de la mañana y empiece a trabajar y sean las 10 de la noche y todavía está en su trabajo, y esté llegando a las 11, 12, 1 de la mañana a su casa. Eso no es vida, no es justo“, sostuvo el parlamentario.

En la misma línea, agregó que “en el nuevo Chile que tiene que comenzar ahora, tienen que regirse por algo razonable las jornadas laborale. La idea es poner límites al abuso en la duración de las jornadas laborales“.

Al respecto, el vocero de la ATComer, Claudio Sagardía sentenció: “Queremos vida, queremos familia y queremos seguridad. Esos son los tres ejes esenciales de nuestro proyecto. Este nuevo Chile tiene que ser inclusivo y sobre todo porque tenemos un sector en donde trabajan muchas mujeres, que son más del 70%”.

La iniciativa excluye a los rubros que por naturaleza atienden al público las 24 horas o que abren sus puertas mas tarde. En esta categoría se considera a los clubes nocturnos, restaurantes, casinos, bencineras, y aeropuertos entre otros.

El proyecto tampoco incluye a negocios atendidos por sus propios dueños, ni a las farmacias de urgencia.