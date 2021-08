Sindicato de trabajadores de mina Caserones inició huelga tras no llegar acuerdo con la empresa

Desde este martes a las 8:00 horas iniciará la huelga el sindicato de trabajadores de la mina Caserones, luego de no llegar a un acuerdo con la empresa Lumina Cooper Chile y mediante un comunicado el gremio informó que “ha finalizado la mediación con la empresa ante la Dirección del Trabajo”.

Señalan en el escrito que no fue posible llegar a un consenso, “toda vez que la empresa ha manifestado que no tiene más presupuesto en esta negociación y por lo tanto no está en condiciones de entregar una nueva oferta que modifique lo ya ofrecido en cuanto a reajuste de sueldo y aumentos en los bonos y beneficios”.

Posteriormente, indican que tomando en cuenta la disposición de la empresa, y ante la decisión del sindicato en las asambleas realizadas en estos dos días, “se ha dado por finalizada la mediación obligatoria y mañana -este martes 10 de agosto- se inicia la huelga a partir de las 8:00 horas“.

Al inicio de esta jornada, el sindicato de trabajadores de la mina Caserones bloqueó los caminos mineros en la faena en el inicio de la huelga.

Caserones es una mina de tajo abierto ubicada en la Región de Atacama al sureste de Copiapó y produjo 126.972 toneladas de cobre en el 2020. Mientras que, Minera Lumina Copper Chile (MLCC) pertenece a la empresa japonesa JX Nippon Mining & Metals.

Cabe señalar, que el sindicato N° 1 de Minera Escondida también decidió ir a huelga tras rechazar la última oferta millonaria presentada por la minera BHP Billiton, que involucraba beneficios que sumaban $18 millones.