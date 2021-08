Chile entre los países que menos horas de actividad física realiza a la semana

En su reciente informe “Miradas Globales Sobre el Ejercicio y los Deportes en Equipo”, la consultora internacional IPSOS publicó una medición realizada a más de 21 mil personas en 29 países, incluido Chile, que muestra la actividad física de las personas y sus preferencias a la hora de hacer ejercicio.

Según el estudio, Chile es el cuarto país del ranking que menos horas de deporte realiza a la semana (3,7 h), estando por debajo del promedio mundial (6,1 h) y solo supera a Italia (3,6 h), Japón (3,3 h) y Brasil (3 h).

De acuerdo con las cifras entregadas en el informe, en nuestro país los hombres le dedican 4,5 horas semanales promedio a la actividad física, mientras que las mujeres lo hacen 3 horas semanales promedio. En ambos registros se les puede ver por debajo del promedio global: 6,9 horas en hombres y 5,4 en mujeres.

Mientras que, a nivel mundial, las dos actividades físicas más realizadas por la gente son Fitness (20%) y Running (19%), mientras que el deporte de equipo más practicado es el Fútbol (10%), seguido por el Básquetbol (5%).

En la disciplina donde Chile supera el promedio mundial es en el Fitness, donde el 28% de los nacionales la práctica (contra un 20% a nivel global).

Respecto al Fútbol, el 9% de los chilenos lo practica en forma habitual, estando por debajo de todos los países latinoamericanos estudiados en esta medición: Perú (23%), México (17%), Argentina (15%), Colombia (14%) y Brasil (11%). Por su parte, solamente un 2% de los entrevistados declara practicar la natación, posicionando al país como el último en este ranking.

En tanto, ante la pregunta “¿le gustaría practicar más o menos deporte de lo que hace actualmente?”, 8 de cada 10 chilenos dice tener ganas de realizar más actividad física (79%), posicionándonos como el segundo país del ranking con el porcentaje más alto, solo por debajo de Perú (81%) y solo un 2% dice que le gustaría hacer menos deporte del que hace en la actualidad.

Sobre los motivos que impiden la participación de los chilenos en los diversos deportes, un 46% de los encuestados nacionales alude a la falta de tiempo, mientras que un 21% no lo hace por no tener las instalaciones necesarias en el lugar donde vive. Por otro lado, un 17% dice no tener ninguna barrera y simplemente no quiere hacerlo.

Pablo Alvarado, director de estudios de Ipsos Chile, afirmó que “la disposición a practicar más deporte es un deseo entre los chilenos, pero la falta de tiempo se declara como la principal barrera a sortear, lo que está ligado a problemas sociales más estructurales como, por ejemplo, las horas dedicadas al ámbito laboral”.

“A pesar de ello, estudios como la ‘Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018’ indican que los niveles de actividad física han aumentado en los últimos años. Entre los chilenos, las actividades físicas más frecuentadas son la realización de ejercicios (fitness) y andar en bicicleta”, sentenció.

Agencia Uno.