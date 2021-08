Cristián Cuevas aseguró que su candidatura presidencial “sigue estando en pie”

La Lista del Pueblo eligió -el pasado 6 de agosto- a Cristián Cuevas como su candidato presidencial, decisión que fue ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones del colectivo.

Sin embargo, el conglomerado -mediante un comunicado emitido este martes- afirmó que aún no han definido a su carta presidencial como se había afirmado y acusaron que se filtró información con el objetivo de hacer daño a la alternativa independiente.

En ese sentido, Cuevas aseguró que su candidatura presidencial “sigue estando en pie”, pese a las diferencias que han surgido entorno a la proclamación como aspirante a La Moneda. “Yo no estaría acá si la Lista del Pueblo no me hubiese invitado a ser candidato a la Presidencia de la República“, aseguró.

“Yo hace diez días atrás estaba en mi casa, estaba en mis actividades políticas, sociales y sindicales normales y fue la Coordinación Política que me llamó para incorporarme en una terna, para poder ir a un debate interno en una asamblea de delegados donde ellos definirían quién sería el candidato o candidata”, señaló el integrante del Movimiento Victoria Popular en entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red.

En el programa emitido la noche del martes, Cuevas manifestó que al asumir el desafío de una candidatura, lo vincula con su “trayectoria de lucha en el mundo sindical, pero que se reconoce también una orientación sexual, en este caso como un hombre homosexual que lucha desde la disidencia, sin duda era una justa combinación Chile que está emergiendo“. No obstante, lamenta que se generaran dificultades “que no son de mi responsabilidad”.

Respecto a la consulta ciudadana para definir al candidato presidencial de la Lista del Pueblo, el exdirigente sindical indicó que “jamás se me manifestó aquello” en las conversaciones en la Coordinación Política. “Si me lo hubiesen dicho yo sabría cuáles son las reglas del juego y tampoco hubiese tomado una decisión que es de mucha responsabilidad“, aseguró.

“Mi candidatura sigue estando en pie. Yo invito a quienes me acompañen a seguir levantando los patrocinios para hacer posible este proyecto, que no es un proyecto personal, sino que ya suma miles y miles de personas, colectivos y movimientos”, expresó Cuevas.

“Desde mi punto de vista soy el candidato de la Lista del Pueblo y de los pueblos, porque hay distintas expresiones. Ahora la Lista del Pueblo tendrá que resolver su situación interna, no me corresponde a mí, pero yo los comprendo”, apuntó el exmilitante del Partido Comunista y Socialista en Mentiras Verdaderas, quien este miércoles dará inicio a su campaña para recolectar las 33 mil firmas que requiere para que pueda presentarse en las elecciones de noviembre.