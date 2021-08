Ministra Karla Rubilar: “Una vez recibido el IFE Universal no lo pierde, aunque encuentre trabajo”

Ya llevamos más de un año en pandemia provocada por el Covid-19 y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, recalcó que se ha mantenido la red de protección en este tiempo que “en vez de debilitarse a diferencia de otros países, ha ido robusteciendo”.

En conversación con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, la secretaria de Estado recordó que estamos en un nuevo proceso de inscripción para optar al Ingreso Familiar de Emergencia Universal para el mes de agosto, el cual beneficia alrededor de 7,9 millones de hogares, quienes recibirán el pago de forma automática.

Además, enfatizó en el nuevo bono anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, denominado Ingreso Laboral de Emergencia (ILE), esto “va a permitir, sin perder los beneficios del Ingreso Familiar Emergencia Universal, que puedan complementar sus ingresos cuando una familia encuentre un trabajo. Estamos hablando de un esfuerzo relevante“.

Respecto a que si el Gobierno cedió a las presiones de parlamentarios, inclusive los de Chile Vamos, afirmó que se dejó establecido la posibilidad de extender el IFE en las conversaciones del proyecto. “Cuando aprobamos dijimos que la herramienta estaba y que de ser necesaria la íbamos a utilizar“, dijo.

“Estamos anunciando una extensión de un pago que se va a realizar a fines de octubre, primeros días de noviembre, por lo tanto, es un anuncio que viene con tiempo, no es un anuncio que está encima y lo que estamos transmitiendo es tranquilidad a las familias que los vamos acompañar y salgan en estas mejores condiciones que estamos teniendo en la pandemia; estamos con una tasa de positividad muy baja y menos de dos por ciento en todas las regiones”, aseguró.

Junto a esto, hizo un llamado a las personas a salir para buscar trabajo y así recuperar el millón de empleos que aún faltan, “porque no hay política de protección social más robusta, sólida y permanente en el tiempo que un trabajo formal, estable, que tiene seguridad social, que va aumentando su remuneración en el tiempo”, afirmó la titular de Desarrollo Social y Familia.

En ese sentido, Rubilar explicó que el beneficio del IFE Universal no se perderá si las personas encuentran una fuente laboral.

“No lo va a perder. Una vez recibido el IFE Universal no lo pierde, aunque encuentre trabajo, aunque aumente y mejore un poco su situación económica, esperamos que eso vaya pasando. No va a perder el IFE, por lo tanto, lo van a mantener hasta el mes de noviembre”, enfatizó la ministra.

Revisa la entrevista a continuación: