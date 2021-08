Presidente Piñera a rezagados: “¿Cómo pueden ser tan porfiados?”

El Presidente Sebastián Piñera dio inicio este miércoles al proceso de vacunación de la tercera dosis de refuerzo, comenzando por los adultos mayores de 86 años.

El Mandatario recordó que la vacunación se inició el 24 de diciembre del 2020 en el país y “ahora estamos en una etapa que tenemos que dar los últimos pasos”.

“Ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82% de los chilenos”, dijo. “Pero también es verdad que nos quedan un millón 800 mil rezagados, y yo les quiero decir de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solo pone en riesgo su vida? Ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes”.

Piñera dijo que este proceso de tercera dosis continuará y se espera que en las próximas cuatro semanas 2 millones de personas mayores de 55 años reciban una tercera dosis.

“Y a partir del mes de septiembre vamos a seguir con los menores de 55 años”, anunció.

“Muy pronto vamos a comenzar la vacunación de los niños, entre 3 y 11 años”, también adelantó.