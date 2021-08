Senador Girardi: “Aprobar Dominga es un crimen ecológico”

El senador Guido Girardi (PPD), criticó fuertemente la decisión del de Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo de aprobar -pese a haber recursos judiciales pendientes- el proyecto minero portuario Dominga, en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina del mundo.

Girardi afirmó que “acaba de ocurrir un crimen ecológico. Un grupo de seremis de este gobierno acaba de aprobar el puerto de Dominga. Un proyecto ilegal y fraudulento que se aprobó sólo producto del lobby”.

El senador agregó que se trata de “un proyecto que no hizo el estudio de impacto ambiental en la parte más importante que es el puerto y que quieren ubicar donde está la principal reserva de biodiversidad del planeta, que es un host post donde está la Reserva de Pingüino de Humboldt (80% de la población mundial) que tiene ballenas, delfines, chungungo”.

Además, aseguró que “es inmoral que para favorecer a una empresa se apruebe este puerto, podrían desarrollar el proyecto minero usando los puertos de Huasco y Coquimbo, pero lo que en realidad pretenden es hacer corredor comercial con Argentina y usar el nuevo puerto”.

El legislador sostuvo que “para eso están dispuestos a destruir la naturaleza pese al informe de la ONU (IPCC 2021) de que el planeta está amenazado y que vivimos una crisis ecológica que puede destruir a la humanidad. Estos irresponsables no sólo atentan contra Chile, sino que es un delito contra toda la humanidad, una violación a los derechos humanos de todos los habitantes del planeta”.

“Vamos a presentar un requerimiento al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a todas las instancias legales. Y, si esto llega a ser aprobado por el Comité de Ministros, van a caer en notable abandono de deberes y se harán merecedores de una acusación constitucional”, señaló.

Girardi planteó que “aún queda mucho por hacer, no podemos aceptar, aquí no se trata del proyecto minero, sino que del puerto. No estoy contra la actividad minera, pero pueden usar otros puertos, construirlo ahí es un ecocidio que no podemos tolerar, menos en los momentos que está viviendo la humanidad”.

“Volveremos a presentar todas las acciones legales e iremos hasta las últimas instancias. Esperamos que la Corte Suprema, como lo ha hecho en otras oportunidades, repare este daño ambiental. Al mismo tiempo solicitaremos a la Comisión de Medio Ambiente que cite a la ministra (Carolina Schmidt) para explicar la vergonzosa actuación de su institución”, sentenció el senador.

Agencia Uno