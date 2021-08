Alcaldesa Matthei anuncia que se dejará de regar pasto ornamental en Providencia para cuidar el agua: “Algunos empezarán a verse feo”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció este jueves la campaña “Provi cuida el agua”, en línea con la sequía que afecta al país y que contempla eliminar el riego en áreas verdes.

“Vamos a dejar de regar 36 mil metros cuadrados de pasto que no se usa como pasto, o sea, pasto residual que no es usado por niños para jugar o personas para poner una mantita. Sencillamente, es pasto ornamental. Esto quizás se va a ver feo durante un tiempo, pero la verdad es que no podemos seguir regando y utilizando agua potable que probablemente se va a necesitar para las personas para el riego de pasto”, alerto la autoridad comunal.

Junto a ello, señaló que se cambiará la vegetación por especies más sustentables y que necesitan un riego cada tres días en vez de que sea a diario.

“Tenemos, además, una ordenanza que prohibe el riego entre las 9:30 y las 17:00 horas. En el caso municipal lo prohibe entre las 12:00 y las 16:00 horas, excepto si se está regando árboles juveniles que quieren agua y hay que mantenerlos”, destacó.

Añadió que “vamos a cambiar ordenanzas porque la actual ordenanza estimula la plantación de césped, y nosotros ahora tenemos que desestimularlo, porque todos sabemos sabemos que el pasto consume gran cantidad de agua”.

En este contexto, Matthei fue enfática en decir que “estamos en una campaña desesperada por cuidar el agua potable” y que “en algún momento vamos abrir el agua y no va a salir agua”.

“Yo le quiero decir a las personas de Providencia que sí, algunos pastos van a empezar a verse amarillos y feo, pero no podemos seguir gastando el agua potable en regar ese pasto“, agregó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, respaldó esta campaña y llamó a otra municipalices del país a seguir estos pasos.