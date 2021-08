Diputado Longton (RN) valoró respuesta de Contraloría que sostuvo que se debe respetar la voluntad del difunto en donación de órganos

El diputado Andrés Longton (RN) valoró la resolución de Contraloría General de la República, respecto a la consulta hecha por el parlamentario en torno a la aplicación de la Ley de Trasplante de Órganos.

Longton detalló que “obtuvimos respuesta de la Contraloría después de la solicitud que hicimos un grupo diputados de Renovación Nacional por la aplicación errónea, según a nuestro parecer, que se estaba haciendo respecto de la Ley de Trasplante de Órganos que modificamos el año 2019, y que el encargado nacional de Trasplante de Órganos, aplicaba señalando que debía consultarse a todo evento a los familiares, a pesar de establecerse la ley que somos donantes universales, y que esa voluntad tiene que ser respetada a no ser que se esté en el registro de no donantes, o bien existen documentos contradictorios al respecto”.

El diputado agregó que “esto no se estaba aplicando de esa forma. Se consultaba a los familiares, y es por eso que recurrimos al ente contralor, ya que hemos tenido una importante disminución de donantes de órganos a pesar de haberse modificado la normativa, y teníamos sospechas fundadas que era eso lo que precisamente estaba generando esto”.

El parlamentario confirmó que “hoy día esto está corregido. La Contraloría señaló que no se tiene que consultar a los familiares si no existen documentos contradictorios o si no se está en el registro no donantes, y se tiene que respetar siempre la voluntad del donante”.

“Así que esperemos que el encargado nacional de donación de órganos no persista en aplicar la ley de manera errada, y corrija el actuar para efectos de mejorar y que más personas en Chile tengan esperanza de vida por ser beneficiaria de un órgano”, sentenció.