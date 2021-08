“Era un muy buen marido, una persona de muy buen corazón”: Johanna Hernández revela cómo conoció a Nibaldo Villegas

Johanna Hernández dio una extensa entrevista al programa “Informe Especial” de Televisión Nacional (TVN), donde reveló cómo conoció al profesor Nibaldo Villegas, a quién asesinó el 11 de agosto del 2018.

“Fue mi profesor de computación, le digo a Nibaldo que si me podía ayudar a subir una foto y me dijo que bueno, y ahí subí la foto. Después, al día siguiente él me habla y me dice que me veía muy hermosa en la foto, y así empezamos a conversar“, comentó.

En este sentido, recordó un hecho puntual en su relación, que fue cuando la dieron a conocer a sus cercanos. Según explicó Johanna, fue cuando ella se graduó de cuarto medio, de un colegio vespertino.

“Él llegó con un ramo de flores y me entregaron mi certificado de cuarto medio, y él me estaba esperando atrás junto con toda mi familia y me entregó un ramo de flores, me dio un beso y ahí todo el muno se enteró de que estábamos juntos”, sostuvo.

Y la relación llegó tan lejos que en diciembre del año 2009 consolidaron su romance y se fueron de vacaciones. “Él quería tener un hijo y quedamos de acuerdo en que ‘ya, tengamos un hijo’. Así que en marzo quedé embarazada. Quedé embarazada de mi hija menor, mi princesa“.

“Empezamos con el proyecto de comprar un terreno, de poder construirnos algo y salió este terreno de Peñablanca y ahí compró, y empezamos a construir”, agregó la entrevistada.

Sobre cómo era Nibaldo, Hernández aseguró que era “un buen marido, era un muy buen marido, una persona de muy buen corazón. Ayudaba a quién podía, pucha, una excelente persona. Era muy preocupado. Era amoroso con todos los niños. Mis hijos pasaban a ser hijos de él, y por parte de la familia Villegas tampoco hubo diferencias. Me aceptaron a mí con mis dos hijos de mi anterior matrimonio. Los hicieron parte de la familia“.