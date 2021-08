“Pescó mis cosas y las dejó en la pieza de abajo”: Johanna Hernández recuerda reacción de Nibaldo Villegas tras confesar su relación con Francisco Silva

Johanna Hernández, quien es autora material del crimen de Nibaldo Villegas, reveló cómo fue la reacción del profesor al confesarle su infidelidad con Francisco Silva.

En entrevista con el programa “Informe Especial” de Televisión Nacional (TVN), Hernández comentó que conoció a Silva cuando ella realizaba la práctica laboral de su carrera de Técnico en Enfermería.

“Empezamos como amigos (con Francisco Silva). Yo le contaba los problemas que tenía, él me contaba de los problemas que tenía con su esposa y de a poco se fue dando y terminamos como pololeando, hasta que un día salimos, nos invitó a comer con los niños, y ahí yo le conté a mis hijos que estaba con Francisco”.

Tras esto, recordó que “cuando me fue a dejar a la casa Francisco, ahí tuve que contarle. Y ahí Nibaldo pescó mis cosas y las dejó en la pieza de abajo y él se quedó en la pieza matrimonial, y seguimos viviendo juntos pero cada uno empezó a hacer su vida“.

No obstante, aseguró que comenzó a tener problemas con Silva, puesto que “él me revisaba todo, o sea mi celular, los días en que no nos veníamos, él después pescaba mi teléfono, desinstalaba WhatsApp y lo volvía a instalar y como daba la opción de recuperar todos los mensajes, leía todo, entonces ahí se daba cuenta de que seguíamos teniendo una relación con Nibaldo y empezaron los golpes”.

Según comentó Hernández, “yo empecé en febrero con una depresión muy grande, donde Nibaldo me acompañó el Cesfam de Villa Alemana y me vio la psicóloga, empecé con psiquiatra”, sostuvo.