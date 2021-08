Monckeberg critica eliminación de concepto “República” en la CC: “Aquí son señales clarísimas de que se quiere refundar todo”

El convencional Cristián Monckeberg rechazó la indicación aprobada por la subcomisión de Estructura y Reglamento de la Convención Constitucional (CC) que excluyó el concepto de “República” de su redacción.

Los constituyentes Janis Meneses, Rosa Catrileo y Luis Jiménez finalmente decidieron modificar el siguiente párrafo: “El presente reglamento tiene por objeto establecer la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile, cuya finalidad es elaborar una propuesta de texto de Nueva Constitución”.

Tras la eliminación de la palabra, Monckeberg dijo este viernes que “esta es una muy mala señal”.

“Primero porque se pasa por encima los límites que tenemos, y uno de los límites está establecido en la actual Constitución cuando se convoca a plebiscito, que el proceso constituyente tiene que respetar ciertas cosas, y una de ellas es el carácter de República del Estado de Chile“, dijo el exministro de Vivienda.

“Pero no solo me quedo con eso, sino que también esto no es casualidad porque aquí son señales clarísimas de que se quiere refundar todo y, nuestro juicio, eso no va en el camino correcto“, añadió.