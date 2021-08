Jorge Arancibia dice que no renunciará a comisión de DD.HH.: “No he sido bien tratado”

El convencional Jorge Arancibia afirmó en entrevista con El Mercurio que tiene “toda la legitimidad” para integrar la comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional.

Luego de que sus compañeros de la instancia hicieran un “voto político” para excluirlos de las audiencias públicas, el excomandante en jefe de la Armada aseguró que “adoptaré las acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales que estamos llevando adelante”.

Sobre su participación en la comisión, el edecán del general Augusto Pinochet señaló que “no me eligió Vamos por Chile. Pedí ingresar a esta comisión, me interesa de sobremanera”.

“La comisión es mucho más amplia que las lamentables violaciones a los DD.HH., muy importantes, pero son una parte“, indicó.

“En los 30 artículos de la Declaración Universal de DD.HH. de Naciones Unidas, los 10 mandamientos en la materia están el derecho de propiedad, de la familia, la libertad de culto”, destacó.

“No estoy feliz, pero no estoy arrepentido. No he sido bien tratado (…). Tengo toda la legitimidad para estar y actuar en cualquier espacio. Así entre a a la comisión de DD.HH., y fui recibido en forma realmente poco grata, poco democrática, injusta, con un rechazo muy potente y explícito de ciertos integrantes”, agregó.

Su opinión sobre la mesa directiva

“La mesa se ha movido mucho para poner esto en marcha. Hago una distinción: la presidenta, la señora Elisa Loncon, es realmente muy buena persona, le tengo aprecio, pero no le veo condiciones de liderazgo para conducir un proceso tan complejo y que se irá complejizando. En el vicepresidente veo esas características. Un hombre bien preparado, culto, inteligente“, dijo sobre la líder de la Convención y Jaime Bassa.

Consultado por si Bassa es el que tiene el real poder, por sobre Loncon, respondió que “desde el comienzo esta mesa directiva opera con energía propia y lo que opine el pueblo raso, la sala, no tiene importancia. Una suerte de autoritarismo, falta de democracia interna, siendo todos primus inter pares. Fui senador y había un presidente, pero éramos iguales y para resolver algo importante, se consultaba al Senado”.