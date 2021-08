Jorge Arancibia tras ser excluido de comisión de DD.HH.: “Es una violación a mis Derechos Humanos”

El convencional Jorge Arancibia reconoce que “ha sido poco grato” su participación en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, y de la cual fue excluido de las audiencias públicas tras un “voto político”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, señaló que esta acción “es una forma de veto que no está contemplado en nuestro sistema”.

“En lo personal estimo que es absolutamente antidemocrático y es lo que he escuchado de personas serias como Ricardo Lagos o analistas de distintos tipos”, dijo.

Según el excomandante en jefe de la Armada, lo que sucedió “desconoce la protestad soberana del pueblo. Yo fui elegido por miles de personas que me asignaron su representación en esta Convención. Esas personas que eme eligieron, y que me conocen, esperan de mi un aporte en Derechos Humanos que va mucho más allá del que está centrado la atención”.

“En toda nuestra historia, desde los comienzos de ella, desde que llegaron los españoles, han existido actos de violación de Derechos Humanos si tú lo miras bajo las normas actuales. Pero ellos se concentran en un periodo y, ¿sabes qué periodo? Cuando yo fui edecán, yo fui un funcionario designado para servir a una persona, en ese momento al Presidente de la República”, recordó.

“Yo no fui edecán del general Pinochet, yo fui edecán del Ulmen Futa Lonco, designado así por el pueblo mapuche. Y estoy siendo cuestionado por haber sido edecán del Ulmen Futa Lonco, que parece que tuvo un reconocimiento y una distinción especial de todo un grupo de seres humanos de La Araucanía y la zona, que en estos momentos está en serios conflictos”, precisó el almirante.

En ese sentido, dijo que “no veo dónde esta mi actuación que merezca este tipo de discriminación tan brutal”.

Sobre las críticas que lo acusan de negacionista, afirmó que “nunca he dicho yo que nuestro país no se cometieron violaciones a los Derechos Humanos”.”Ahora el tema es cómo, cuándo, dónde, quiénes son responsable. Y ese es un proceso que se ha ido siguiendo, pero estamos hablando solamente de los Derechos Humanos de un periodo de la historia, no de otros”

“Son 30 artículos (sobre DD.HH.) en los cuales yo creo tener todos los derechos del mundo a expresar mi opinión, por eso entré a la comisión de Derechos Humanos, porque no es solo el tema de las violaciones que se puedan producir por lado y lado”, planteó.

Arancibia dijo que planteará una queja ante la mesa directiva de la Convención, porque “es una violación a mis Derechos Humanos, y una falta de respeto al mandato popular que me asignó a mí esta función de participar en todas las instancias que yo estime conveniente dentro de la Convención”.

De hecho, indicó que este lunes igualmente asistirá a la comisión. “Después que votaron, nadie a tenido la deferencia mínima básica de decencia de informarme el resultado del voto”.

El constituyente espera hablar con con el resto de la comisión, reclamar ante la mesa y si eso no funciona para que se restituya su participación en la comisión, evalúa interponer un recurso ante la justicia nacional “para que se respeten mis derechos”.

