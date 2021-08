Denuncian a Arturo Zúñiga ante la comisión de Ética de la Convención luego de sus palabras contra Barraza

La convencional Bárbara Sepúlveda presentó una denuncia contra Arturo Zúñiga ante la comisión de Ética de la Convención Constitucional, luego de que este se molestara con Marcos Barraza y le dijera que “lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”.

El hecho ocurrió el 12 de agosto durante una sesión de la Convención, cuando Barraza acusó a Zúñiga de querer obstruir la comisión de Ética al ausentarse y, por ello, querer impedir a su celebración. Esto, porque se pide que las citaciones sean 24 horas antes, y ese día habrían sido solo 22 horas antes, razón por la cual el exsubsecretario no se habría presentado.

Sin embargo, ese día Zúñiga se excusó diciendo que su ausencia se debió “a una razón médica, que tiene que ver con mi hijo de seis años, no es una obstrucción.”

“Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista”, añadió el ex subsecretario.

“Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte”, cerró.

Por estos dichos, Sepúlveda dijo que se cometió una infracción de las letras b), e) y f) del numeral 3 del Artículo 346 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es aplicable para el órgano.

En este sentido, se habría violado, como indica la norma, el “actuar con fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales de ellos”; “ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias”; y “ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados, el personal de la Corporación y, en general, con cualquier autoridad o funcionario público”.

“Por lo tanto, solicito a ustedes conocer y sancionar, si corresponde, las faltas a la ética cometidas por el constituyente Luis Arturo Zúñiga”, concluye el oficio presentado.