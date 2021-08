Gobernador Claudio Orrego sobre la figura del delegado presidencial: “Yo creo que no aporta mucho valor y más bien confunde”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, está alerta a las precipitaciones pronosticadas para este miércoles y jueves. “Uno de lo temas que tenemos hoy día es que en el marco de la sequía que tenemos es que en Santiago solo ha llovido 78 milímetros de lo que va en el año, cuando en un año normal son 400. Para que la gente saque una cuenta de que, te dicen que va llevar entre 60 y 80 milímetros. Sí, pero es como todo lo que llovido el resto del año en dos días”, dijo.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad regional indicó que “esa intensidad es la que hace preocuparnos, además la isoterma cero, que es la línea de nieve en el fondo, por lo menos hoy día y en la noche va estar alta, va estar cerca de 2.900 metros”.

“Cuando la isoterma es muy alta quiere decir que va a llover en la parte alta de la cordillera y eso genera riesgo aluvionales. Estamos con sistema de emergencia monitoreando para evitar cualquier riesgo humano”, dijo, además de recomendar no subir a los cerros durante los próximos días.

En este mismo contexto, Orrego dijo que “creo que hubiese sido un poquito más prudente suspender la vacunación, al menos los dos días de mayor intensidad de la lluvia”.

Planteó que hubiera sido buena idea “postergar dos días, sobre todo para los adultos mayores. Tener adultos mayores con un día lluvia… muchos de los locales no son particularmente temperados, porque son lugares abiertos”. “Por lo menos la tercera dosis la hubiera corrido para la próxima semana. Vamos a tener que lidiar en dos frentes”.

De todos modos, consideró “una buena medida” la flexibilización del calendario que anunció este martes el ministro de Salud, Enrique Paris.

Figura del delegado presidencial

Consultado por la coordinación que ha tenido que tener con el delegado presidencial, el gobernador señaló que “yo no tengo problemas personales con Felipe Guevara, tenemos diferencias y similitudes como todo ser humano. Mi problema es más bien con la institución del delegado. Yo creo que no aporta mucho valor y más bien confunde, y genera confusión en la ciudadanía. Siento, como han dicho otros gobernadores, esperamos que en el mediano plazo esta institución se elimine”, dijo.

“Llegado el momento de una emergencia, el delegado existe, el gobernador existe y tiene un mandato popular. Tenemos que coordinarnos y ayer tuvimos una reunión de coordinación sin problemas”, señaló.

En este sentido, dijo que “en el caso mío no solo tengo un mandado legal de participar en un emergencia, sino que tengo un mandato democrático, que es la diferencia con el delegado. A mí me eligió la gente para hacer esta pega, no puedo dejar de hacerla”.

