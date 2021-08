Ministro Moreno hace llamado ante riesgo de aluviones en sector cordillerano: “Que las personas no vayan a los lugares donde puedan correr riesgo”

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que el sistema frontal en la Región Metropolitana será más intenso a partir de esta tarde de miércoles y hasta la mañana del jueves. “Lo que es una buena noticia, porque hasta hoy prácticamente no habíamos tenido lluvias ni nieve”, dijo.

Sin embargo, “esto también supone una situación de riesgo, porque mientras más concentrada sea la lluvia -y si toda esa agua baja en el mismo momento-, aumenta el riesgo de aluviones“.

En esa línea, el secretario de Estado realizó un llamado a quienes tengan programado viajar a los sectores cordilleranos a no hacerlo: “Que las personas no vayan a los lugares donde puedan correr riesgo. Hacemos un llamado a considerar esta situación y no estar en la cordillera, ya que la mejor manera de prevenir emergencias es no acercarse a los lugares que representan un alto riesgo en estas circunstancias”.

En tanto, en relación a los trabajos preventivos que se han desarrollado, la autoridad del MOP explicó que con el objetivo de mitigar anegamientos: “Se han tomado todas las precauciones en materia de defensas de cauces, quebradas como las de Macul y de Ramón -que son lugares donde se han producido eventos en el pasado-, están en su máxima capacidad, se han aumentado sus tamaños de tal manera de estar en mejores condiciones, y también en los colectores de aguas lluvias. También vamos a disponer de cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y del Serviu en todos los puntos más conflictivos. Habrá maquinarías y bombas para que si en las próximas horas se produce una alteración, se pueda resolver lo más rápido posible”.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile indicó que a contar de las 20:00 horas de hoy miércoles y hasta la madrugada de este jueves, 19 de agosto, se concentrará en un corto tiempo, la mayor cantidad de precipitaciones en la Región Metropolitana, que irá entre los 20 a 30 milímetros.

En tanto, que la Isoterma 0 actualmente se encuentra en torno a los 2.700 metros, ligeramente por debajo de lo normal, y se espera llegue a 2.000 metros en la madrugada.

Durante el resto del día jueves se esperan precipitaciones aisladas y el viernes se prevé chubascos de nieve en la cordillera. No obstante, el experto de la DMC, puntualizó que el déficit de precipitaciones se encuentra en un 70% y la cantidad de agua acumulada no influirá mayormente en el déficit hídrico que tiene la Región Metropolitana actualmente.