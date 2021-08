Carabineros de Puente Alto detuvo a falso conductor de aplicación por el delito de secuestro agravado y abuso sexual

A eso de las 16:40 horas, Carabineros acoge una denuncia por presunta desgracia en la 20ª Comisaría de Puente Alto, por parte de la madre de una joven de 19 años de edad de nacionalidad chilena.

Esta da cuenta que su hija había salido de su domicilio en dirección a tomar una clase de conducción en esa misma comuna y al percatarse de que no había recorridos suficientes de locomoción, decide abordar un vehículo particular, indicando el conductor que trabajaba de “Uber”, lo que resultó no era verdad. Sin embargo, luego de eso se le perdió el rastro.

Más tarde se logró establecer que el conductor del vehículo habría intimidado con un arma de fuego a la joven, obligándola a permanecer en el interior del móvil, efectuando un recorrido por calles de diferentes poblaciones del mismo sector, procediendo a abusar sexualmente de ella, para luego dejarla abandonada en un sitio eriazo.

Tras lo cual la joven toma contacto con su familia y concurren hasta una unidad policial, donde proporciona información sobre el sospechoso y características del vehículo que permitieron, mediante un rápido actuar policial, fuese controlado por Carabineros en Av. Américo Vespucio con Vicuña Mackena en la comuna de La Florida cuando conducía en estado de ebriedad.

Esta situación informada vía radial, y que permitió que Carabineros de la SIP de la 20ª Comisaría lograra la detención flagrante por el delito de secuestro agravado y abuso sexual de un hombre de 31 años de edad de nacionalidad chilena, con antecedentes penales por robo con intimidación, amenazas, robo, hurto entre otros delitos de mayor connotación social. El imputado pasará a primer control de detención.