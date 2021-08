Guevara responde a Orrego: “Eliminar los delegados presidenciales es lo mismo que decir ‘vamos a dejar al Gobierno encerrado en La Moneda’”

El gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, planteó este miércoles eliminar la figura del delegado presidencial en las regiones. “Yo creo que no aporta mucho valor y más bien confunde, y genera confusión en la ciudadanía. Como han dicho otros gobernadores, esperamos que en el mediano plazo esta institución se elimine“, dijo en entrevista con Agricultura.

Hoy fue el turno del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, de ser entrevistado por “La Mañana Interactiva” y respondió a esta idea.

Ttodo eso depende el trabajo legislativo, no está dentro de mi ámbito de acción. No me gusta opinar donde no tengo nada que ver”, partió diciendo.

“En un Estado unitario como es Chile es evidente que el Presidente de la República, que el Gobierno de la República tiene que tener un representante en cada lugar del país, en cada región, en cada provincia. ¿En qué país unitario del mundo el Presidente de la República y el Gobierno no tienen un representante en los distintos espacios y territorios?”, contestó el exintendente.

“Eliminar los delegados presidenciales es lo mismo que decir ‘mire, vamos a dejar al Gobierno encerrado en La Moneda’. Y olvídese de Atacama, de Magallanes, de Aysén, ahí no va haber nadie representando el Gobierno. Eso es ridículo”, criticó sobre la idea de eliminar su puesto.

