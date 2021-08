Presidente Piñera advierte sobre la “peor sequía en la historia”: “En los próximos días anunciaremos nuevas medidas”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que la próxima semana presentará nuevas medidas ante la sequía que está afectando al país.

Esto, luego de que el ministro de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno, informara sobre esta preocupante situación, puntualizando que “seguimos viviendo una sequía muy profunda. Hasta julio teníamos un déficit -comparado con un año normal- de entre un 60% y 80% en materia de lluvias entre las regiones de Atacama y Maule, y con estas lluvias el déficit está entre un 50% y 80%”.

A raíz de este hecho, el Mandatario planteó que “llevamos 12 años de la peor sequía en la historia conocida de nuestro país. Es cierto que hemos tenido lluvias en los últimos días, pero esta lluvia no compensa bajo ningún punto de vista sus efectos“.

“Por supuesto que significan un alivio, particularmente por la acumulación de nieve para esta temporada, pero no resuelve el problema de fondo“, advirtió el Jefe de Estado.

Por este motivo, aseguró que “en los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas para prepararnos mejor, para que esta sequía no afecte la calidad de vida de las personas, no afecte la disposición de agua para el consumo humano, no afecte la disponibilidad de agua para la agricultura y otros sectores”.

El Presidente afirmó que esto requerirá “una gran colaboración de la ciudadanía, no basta con nuevas plantas desalinizadoras, utilizar menor las aguas servidas, se requiere una conducta responsable, porque el agua es un elemento escaso y no queremos que se transforme en un freno al desarrollo de nuestro país”, cerró.