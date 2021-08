Experta en Salud Pública planteó urgencia de aprobar vacunación contra el Covid-19 para niños de 3 a 12 años

Lidia Amarales, coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, apuntó a la necesidad de que se evalúe y apruebe de manera urgente la vacunación contra el Covid-19 para niños de 3 a 12 años por dos factores fundamentales: el regreso a clases de los escolares y la circulación comunitaria de la variante Delta.

“Creo indispensable que la población infanto juvenil se vacune. No sólo el comité Covid también distintos profesionales de la salud pública hemos hecho un llamado al gobierno a apurar el paso. Y una de las razones que se ha dado por parte del ISP es que no se ha pedido la autorización de emergencia por parte de la Cenabast para que esta vacuna tenga la autorización de emergencia”, afirmó la ex subsecretaria de Salud.

Amarales añadió que el avance “no sólo depende del trabajo de investigación que haga la Universidad Católica. De hecho, las otras vacunas han sido autorizadas de emergencia sólo con la presentación y con los estudios que hay internacionales y la validación de esos estudios internacionales por parte del ISP. Por lo tanto, creemos que el ministerio tiene mucho que decir en este momento para poder apurar el paso y dar la autorización de emergencia para que esta vacuna entre en vigencia en nuestro país y nuestro grupo etario de 3 a 12 años sea vacunado”, subrayó

La académica puntualizó que en países que habían relajado sus medidas sanitarias, ahora frente a la variante Delta han tenido que revertir las medidas porque han tenido un aumento también significativo de casos. “Y es por eso que es importantísimo que nuestro país pueda, por un lado, colocar la dosis de reforzamiento que es la segunda o la tercera dosis, dependiendo de las personas, pueda vacunar a la población infantil y se siga siendo la trazabilidad que es tremendamente importante para también mantener el control sanitario de la pandemia”.

Además, insistió que “ya conocemos la realidad, ya tenemos casos, en Chile ya tenemos circulación comunitaria la variante delta y lo que no quisiéramos es que si no se hace un control suficiente, si no se hace la trazabilidad como debe hacerse, con el aislamiento que eso significa y no damos la cobertura de vacunación, pero a su vez también el reforzamiento de la vacunación, podemos llegar a situaciones en que están los otros países como los países europeos”.