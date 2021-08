Gobernador metropolitano y alcalde de La Reina exigen que terreno del Ejército sea entregado para viviendas sociales

Hasta la comuna de La Reina llegó este martes 24 de agosto el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien se sumó a la arremetida de la Municipalidad que busca adquirir el terreno Lote D-1, de propiedad del Comando de Bienestar del Ejército, para viviendas sociales.

En el lugar, el gobernador abordó la grave crisis habitacional que sufre la comuna, junto al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, la consejera regional (CORE) Sofía Valenzuela, el Concejo Municipal y más de cien vecinos que llegaron hasta las afueras del terreno, ubicado en Avenida Fernando Castillo Velasco 9282.

“El Estado no puede entregar al mercado terrenos fiscales cuando tenemos un déficit de vivienda de gran magnitud, como aquí en La Reina y otras comunas de la región. Los vecinos necesitan terrenos bien ubicados como este, para poder tener acceso al derecho de una vivienda digna”, señaló Orrego.

A esto agregó que como gobernación “no queremos campamentos visibles, ni tampoco ocultos como los que estamos viendo hoy con la situación de los allegados. Por eso, hago un llamado al Ejército y al Gobierno, a que destinemos este y otros terrenos más, a construir un Banco de Suelo para la vivienda social integrada en nuestra región. Esta es la única solución a este problema tan importante y complejo”.

El alcalde Palacios, en tanto, agradeció la presencia del Gobernador, destacando que se necesitan “de todos los esfuerzos para poder, efectivamente, utilizar los terrenos fiscales para viviendas sociales”.

“Esta es una causa que estamos trabajando hace mucho tiempo y tiene que ver con utilizar los terrenos fiscales para viviendas sociales. No tiene ningún sentido que esos terrenos fiscales, como el terreno del Ejército, no tenga un fin que beneficie a la comunidad (…) ¿Qué sentido tiene tener que segregar a las familias de La Reina y enviarlos a sectores periféricos? No queremos desintegrar a las familias, queremos que sigan viviendo en este hermoso entorno que es La Reina”, comentó el edil.