Convencionales de Vamos por Chile solicitan al coordinador de la ONU en Chile que visite la Macrozona Sur

A través de un escrito, los convencionales Ruth Hurtado, Martín Arrau, Harry Jürgensen, Rocío Cantuarias, Eduardo Cretton y Margarita Letelier solicitaron al coordinador residente de la ONU en Chile, Miguel Barreto, que visite la Macrozona Sur, ante los hechos de violencia registrados en el lugar.

En el documento, los integrantes de la Convención explican que ante la “ausencia del Estado de Derecho, somos conscientes de la necesidad de que usted y la Organización que usted dirige en Chile, pueda visitar a las víctimas del terrorismo en la Araucanía y Arauco, y quedamos a su disposición para coordinar dicha visita”.

En el argumento, se indica que -según fuentes policiales- en La Araucanía y Arauco (Biobio) existe una creciente ola de terrorismo, con un aumento del 173% en ataques incendiarios, un incremento de casi seis veces en la cantidad de atentados con uso de armas de fuego respecto al 2020, además de 134 usurpaciones de terrenos sólo este año.

También, se hace mención a los casi 30 chilenos (entre efectivos policiales y civiles) que han fallecido en medio de la violencia.

Ante esto, Ruth Hurtado, expresó que “no podemos esperar más. No es secreto que La Araucanía y la Macrozona Sur en general está abandonada por el Estado. Los gobiernos de turno no han sido capaz de poner mano dura. Para qué hablar del poder judicial. El Congreso tampoco ha estado a la altura y la ciudadanía clama por paz. Ya no se puede circular por la ruta 5 sur, la principal arteria de conexión del país. Entonces ¿qué más debe más debe pasar?. No hay respuesta, no hay acción y por eso recurrimos a un organismo distinto al Estado para que vea en primera persona y escuche de ellos la difícil y angustiarte situación vivida en estos casi 24 años”.

Mientras tanto, Martín Arrau contó que “me reuní con Miguel Barreto, coordinador residente de la ONU en Chile para consultarle sobre diversos acercamientos del organismo con la Convención. Ante su buena disposición y tras conversarlo con otros constituyentes, hoy lo invitamos a él y a la organización que representa a visitar la Región de La Araucanía, ofreciendo toda nuestra ayuda y coordinación en esta visita, para conocer en primera persona la ola de terrorismo que viven miles de chilenos allí, para escuchar sus testimonios y constatar la falta de Estado de Derecho que se agrava día tras día”.

Finalmente, la convencional Rocío Cantuarias, confirmó que “hemos invitado al Coordinador del Sistema de Naciones Unidades de visita a nuestras regiones para que pueda comprobar en terreno, la vulneración de los derechos fundamentales que viven muchas familias, agricultores y trabajadores víctimas de la violencia, cada día. Lo anterior, en el contexto de que la ONU busca promover el respeto a la ley y la protección de los derechos humanos”.