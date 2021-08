ME-O tras ser absuelto de caso OAS: “La Justicia habló, soy inocente”

“La justicia es o no es, hoy la justicia habló”, dijo este miércoles Marco Enríquez-Ominami tras ser absuelto del caso OAS por el delito de fraude de subvenciones.

“Siete años en que dije que era inocente y se confirmó después de diez semanas, ochenta testigos que tuvieron que declarar por cuarta vez que habían hecho los trabajados. La acusación era una sola. No era el avión, no era OAS, era una sola, que seis personas no habrían trabajado en la campaña”, señaló el candidato presidencial por el PRO.

“No estaban las pruebas, no habían porque las seis personas habían trabajado”, afirmó.

“La Justicia habló, soy inocente y lo ratificó después de diez semanas de 9 a 2 de la tarde, todos los días, con ochenta testigos, fiscales, funcionarios del Consejo de Defensa del Estado, del SII, del Servel”, dijo refiriéndose al juicio.

Además, señaló que “que vi movilizarse a 30 funcionarios púbicos durante esta semana que se dedicaron a buscar un culpable y no lo encontraron porque no había delito”.

Con respecto a la condena contra su exasesor Cristián Warner por delitos tributarios por emitir boletas ideológicamente falsas, ME-O aseguró que dicha acusación “no es cierto, los tribunales superiores lo demostrarán. Cristián Warner es un hombre decente, es un emprendedor”

Y agregó que su exmano derecha “será absuelto donde corresponde, en un tribunal superior las próximas semanas”