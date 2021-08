Nevazón sorprendió a los habitantes de El Salvador: Estadio El Cobre amaneció cubierto de blanco

El sistema frontal que afectó a la Región de Atacama dejó intensas lluvias y nevazones durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

En tanto, en El Salvador, localidad que pertenece a la comuna de Diego de Almagro ubicada a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se registró un sorprendente hecho climático.

Así, en varios puntos de la precordillera y Cordillera de la región de Atacama, nevó intensamente sorprendiendo a los mineros y familias del sector, quienes rápidamente reportaron el fenómeno en las redes sociales.

De hecho, el Estadio El Cobre de El Salvador amaneció este miércoles su cancha completamente cubierta de nieve, producto de esta nevazón.

Recordemos que en la zona no ocurría un fenómeno de estas características desde agosto de 2017. Mientras que, no se registró daños graves en las viviendas, ni se reportó heridos no albergados, solo hubo problemas de cortes de luz en as comunas de Copiapó y Diego de Almagro.

La Oficina Nacional de emergencia (Onemi) mantiene ka alerta temprana para la región debido a vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora en el sector cordillerano