Gobernador Orrego sostiene que la Gestión de Episodios Críticos 2021 fue la peor desde 2008

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, y al director del Centro de Acción Climática PUCV, Marcelo Mena, realizaron este viernes una evaluación negativa del desempeño del Gobierno en la Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2021, asegurando que este ha sido el año de peor calidad del aire desde 2015 en cuanto a preemergencias, y el peor desde 2008 considerando alertas y preemergencias, a pesar de las cuarentenas que hubo en la región durante parte del período.

“El 31 de agosto termina la Gestión de Episodios Críticos de la RM y el balance de este año es pésimo. Ha sido el peor año desde el 2008, en número de episodios. Tuvimos 15 premergencias, cuatro de las cuales ni siquiera fueron declaradas. Y la autoridad ni siquiera se dignó a comunicarle a los ciudadanos que se había equivocado el modelo predictivo y que era bueno que se guardaran de hacer actividad física”, ejemplificó el gobernador Orrego.

“El actuar del Gobierno en esta materia ha sido negligente. Acá hay un Plan de Descontaminación de Santiago que está aprobado por la Contraloría, y es deber de la autoridad cumplirlo. Y lamentablemente eso no ha sido así. Un 38% de la contaminación de Santiago viene de la leña y no hubo fiscalizaciones en esta materia. Tampoco en el tema del transporte vehicular. De verdad es sorprendente este número de preemergencias cuando gran parte del año tuvimos cuarentena”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a que “primero, se haga la pega y se cumpla con la ley. Esto es una obligación legal. Y si no van a hacer la pega, dejen que nosotros, a nivel regional, la hagamos. Las últimas preemergencias ni siquiera el delegado tuvo la gentileza de comunicarlas al resto de la población. Y como al Gobierno Regional elegido democráticamente en la RM le interesa la salud de las personas, tiene un compromiso con el Medio Ambiente, ha tejido alianzas con los municipios para generar esta red ciudadana, y tiene el compromiso y la voluntad, si el Gobierno central no se va a hacer cargo del Plan de Descontaminación que nos pasen la responsabilidad y nosotros lo hacemos con gusto y entusiasmo”, enfatizó.

Marcelo Mena, por su parte, recordó que con la Red Ciudadana de Calidad de Aire se han agregado 16 nuevos sensores de medición de calidad del aire que se suman a los once del MMA, y con lo que se ha obtenido información adicional con respecto a la calidad del aire en comunas como Renca y otras. Y lo que les ha llamado la atención es que este invierno tres de cada cuatro días ha habido mala calidad del aire.

“Hoy necesitamos hacer esfuerzos adicionales para reducir la contaminación, porque el COVID tiene más mortalidad cuando las ciudades están más contaminadas. Hemos visto desidia por parte de las autoridades al no declarar episodios críticos, al no decretar la restricción vehicular como corresponde, o cuando las fiscalizaciones por uso de leña han bajado drásticamente. Otras medidas simplemente no se han implementado en 4 años, como la fiscalización de vehículos con humos visibles… A cuatro años de la implementación del Plan de Descontaminación, hoy tenemos un retroceso que es inaceptable para un país que fue sede de la COP 25 y que dice que le importa el medio ambiente”, indicó Mena.

Finalmente, Claudio Castro agradeció que cuatro monitores de calidad del aire se hayan instalado en su comuna, y que los números indiquen que en Renca hubo 23 días con mala calidad de aire. “Estos monitores nos permiten tomar conciencia sobre la situación y movilizar a nuestra comunidad para tomar acciones que nos permitan enfrentar el cambio climático, por ejemplo, con las reforestaciones que estamos haciendo en el Parque Cerros de Renca”, indicó el alcalde.