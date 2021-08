Ministro Paris se quiebra al homenajear hazaña del deportista paraolímpico Vicente Almonacid: “Nadó a pesar de estar con un tumor”

El ministro de Salud, Enrique Paris, dedicó unas palabras esta mañana al deportista paraolímpico chileno Vicente Almonacid, quien compitió en Tokio 2020, y que hace poco se enteró que posee un tumor.

Durante el recibimiento de 2 millones de dosis de Sinovac en el aeropuerto, la autoridad dijo que quiero “aprovechar la ocasión para hacer un homenaje para Vicente Almonacid, que es nadador paraolímpico, y que hoy día o anoche supimos que él nadó a pesar de estar con un tumor en el mediastino con un esfuerzo gigante”.

En este momento, la voz de Paris se quebró, visiblemente emocionado. “Apenas llegue a Chile se va hospitalizar para ser sometido a una operación. Creo que es un héroe del país por haber nadado en esas condiciones“, afirmó.

“Tenía que decidir si arriesgar mi vida por cumplir mi sueño”

A través de su Instagram, el deportista reveló que “me enteré un mes antes de viajar que tengo un tumor 6x5cm en el mediastino”.

“Tenía que decidir si arriesgar mi vida para cumplir mi sueño y fue una lucha interna gigante que solo unos pocos sabían que estaba pasando y aunque yo no quería me afectó, hubieron días que no quería entrenar tenía pena, rabia y incertidumbre”, dijo Almonacid.

“Me la jugué una vez más por mi sueño pero no siempre tiene que salir bien, los juegos son algo gigante que solo se dimensiona al estar acá, vivir el proceso estos 5 años fueron lo más hermoso que me tocó vivir y tengo suerte de haberlo hecho y le agradezco a Dios la oportunidad que me dio”, agregó.

“Hoy viajo de vuelta a Chile en donde me está esperando el pabellón para ser operado, recuperarme y volver a entrenar, le agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme antes, durante y después de mi competencia por que fue cuando más lo necesite, a todos los que acompañaron mi proceso. Solo me toca pasar este trago amargo y seguir adelante, por que como dije una vez la vida es injusta y no siempre te da lo que mereces…”, concluye el mensaje.