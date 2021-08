Conacep alertó sobre rechazo a incluir “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” en reglamento de Convención Constituyente

La Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep) formuló un llamado a todas las comunidades escolares del país a expresar su rechazo frente a la decisión de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional que excluyó la “libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” como tema a tratar por la eventual Comisión Temática permanente de Derechos Fundamentales.

“Este es el hecho más grave desde el inicio del proceso constitucional”, afirmó el presidente de Conacep, Hernán Herrera, añadiendo que una norma básica de las constituciones democráticas del mundo occidental es el reconocimiento como garantía constitucional del derecho de los padres a incidir, decidir y resolver sobre la educación de sus hijos.

El dirigente indicó que la decisión de la Comisión de Reglamento contraviene los límites que la propia Constitución estableció a los convencionales, que los obliga a respetar los tratados internacionales vigentes. “En efecto, el artículo 26 número 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que ‘los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos’”, dijo Hernán Herrera.

Añadió que “por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Chile en 1972, declara que ‘los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones’. Es evidente, por ello, que los convencionales no tienen derecho a hacer lo que hicieron”.

Finalmente, el presidente de Conacep agregó que, “de no corregirse la decisión en el pleno de la Convención Constitucional, es absolutamente previsible que los padres y las comunidades escolares del país harán oír su voz de rechazo, porque solo en los regímenes totalitarios no se respeta y reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Si la Convención insiste en este camino, no quedaría otra opción a los padres y familias chilenas que rechazar el texto que propondrá la Convención el próximo año”.