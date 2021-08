Minsal registra 603 casos diarios de COVID-19 y una positividad de 1,03%: Siguen 705 pacientes en UCI

Este domingo el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte del COVID-19, donde continúan a la baja los indicadores de la pandemia.

En las últimas 24 horas se registraron 603 nuevos casos, 368 sintomáticas y 177 asintomáticas, es decir, el 29% son personas que han adquirido el virus, no presentaron síntomas asociados a la enfermedad.

Mientras que la positividad de los nuevos casos a nivel país es de 1,03% y en la Región Metropolitana es de 1%, con 56.139 exámenes de diagnóstico informados durante la última jornada.

Asimismo, la variación de nuevos casos a nivel nacional es de -14% y -28% en 7 y 14 días respectivamente y 14 regiones disminuyeron casos en dos semanas. Por su parte, la tasa de incidencia a nivel nacional es de 21 casos por 100 mil habitantes.

Ante las cifras diarias, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a las personas a protegerse y mantener ante todo las medidas de autocuidado, como el uso de la mascarilla. “No debemos relajarnos, las cifras acompañan, pero la pandemia no ha terminado, por lo cual debemos mantener las medidas de autocuidado, la vacunación, el testeo oportuno, sobre todo, porque existe un 29% de personas que pueden no presentar síntomas y si no se testean, contagiar a otros sin saberlo”, explicó Paris.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 603 casos nuevos de COVID-19, 368 corresponden a personas sintomáticas y 177 no presentan síntomas. Además, se registraron 58 test PCR positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 1.637.829. De ese total, 4.143 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.594.585.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 36.885 en el país.

A la fecha, 705 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 536 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 547 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 56.139 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 20.201.705 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 1,03% y en la Región Metropolitana es de 1%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 128 recintos de hospedaje, con 10.766 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 38%, quedando un total de 5.017 camas disponibles para ser utilizadas.