Paris por variante Delta: “No la tenemos dominada, porque está entrando bastante gente sin control, por lugares inadecuados”

El ministro de Salud Enrique Paris se refirió al avance de la variante Delta en el mundo y del buen momento epidemiológico que vive Chile.

Sin embargo, fue enfático en decir que “no hay que cantar victoria ni decir que hemos logrado dominar la evolución del virus, porque no es así”.

En conversación con Las Últimas Noticias, dijo que “aunque parezca paradójico, nosotros hemos ido vacunando de forma lenta, pero sostenida” y aquellos países que vacunaron rápido, “la variante Delta los pilló en una etapa de pérdida de la respuesta inmunitaria”.

“Además, lo que se hizo en otros países, y lo que nosotros no hemos hecho, es que se dejó de usar mascarilla, no se insistió en el distanciamiento físico, se realizaron conciertos, se abrieron los pubs, los bares. Todo eso, creo, contribuyó a que aumentaran los casos”, explicó.

Sobre la variedad de vacunas que usa Chile, Paris indicó que “China acaba de publicar un estudio que evaluó la eficacia de la vacuna Sinovac, que estamos aplicando; y la Sinopharm, que no estamos usando, y demostró que es altamente eficaz contra la variante Delta, sobre todo, para evitar las enfermedades graves. Obviamente que es menos eficaz para la transmisión, pero lo que se ha demostrado es que la variante Delta afecta gravemente a los grupos no vacunados y a los que no han completado su esquema de vacunación”.

“Acá en Chile el 90% de la población tiene una dosis y más del 80% tiene dos dosis. Puede que la gente se enferme con variante Delta, puede que sienta molestias, pero si está con sus dosis completas, no va a tener una evolución negativa“, añadió.

Sobre Delta, dijo que “no la tenemos dominada, porque está entrando bastante gente sin control. Hay muchos migrantes que entran por lugares inadecuados. Desgraciadamente con esas personas no tenemos un control tan estricto como ocurre en el aeropuerto. Así que no podemos estar tranquilos. Estamos en alerta permanente. Imagínate aparece otra variante más contagiosa. Tenemos que estar preparados para eso”.