Senador Girardi: “Latinoamérica debe sacar la voz en la crisis climática, hay que generar un gran acuerdo en la región”

Las comisiones de Medio Ambiente de los senados de Argentina y Brasil y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, organizaron el Seminario Regional de Alto Nivel: “Financiamiento necesario para la acción climática: el desafío de incorporar mecanismos de precio al carbono en la legislación climática”.

El evento, realizado de manera virtual tuvo por objetivo promover el diálogo entre parlamentarios de América del Sur “sobre legislación climática y políticas en la región incluyendo los mecanismos de precio al carbono”.

En el encuentro participaron el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro; Alberto Mújica, expresidente de Uruguay; el senador Jaques Wagner y la senadora Gladys E. González, presidentes de las comisiones de Medio Ambiente de Brasil y de Argentina; el diputado Juan Carlos Lozada Vargas (Colombia) y Joseluis Samaniego (director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL).

En su exposición el senador Girardi afirmó ser “pesimista de la salud del planeta y de la conciencia que podamos generar. Por eso más que nunca la política debe intervenir. (…) China, Estados Unidos e India emiten la mitad del CO2 del mundo y están aumentando sus emisiones. ¿Cómo enfrentamos a estos países?”.

Agregó que “tenemos un súper problema político. Chile tiene ley de Cambio Climático y otras iniciativas parecidas a las argentinas, pero son pistolas de agua para un incendio gigantesco”.

Afirmó que “Latinoamérica tiene que sacar la voz, hay que generar un gran acuerdo en la región o lo que hagamos será irrelevante y seremos vasallos de los chinos y los americanos”.

Para Girardi, “cualquier mecanismo de financiamiento será insuficiente si no recuperamos la política -mientras más cuestionada esté mayor es el espacio para el populismo- y para ello debemos establecer economías de desarrollo circular y ecológico, terminar con la desigualdad y antropocentrismo. Somos parte de un ecosistema y sin los otros seres vivos no vamos a sobrevivir”.

Y añadió que “no se puede seguir idolatrando el crecimiento, debe haber decrecimiento de bienes suntuarios o no durables, de los combustibles fósiles y crear indicadores sociales, paridad de género, huella hídrica, de carbono, de biodiversidad. Sin cambiar eso todo esfuerzo es una cosmetología para seguir validando un modelo neoliberal que nos va a matar”.

“MARCHAMOS AL ESPIEDO”.

Por su parte el expresidente uruguayo, José Alberto Mujica, afirmó que “en el fondo no hay crisis ecológica, hay una crisis política porque estamos en el medio de un cambio civilizatorio. Hemos desatado una civilización que no tiene gobierno, o que la gobierna el mercado para el mercado y no para la gente”.

Agregó que “el problema es de carácter político, debemos levantar nuestra propia voz que le diga estas cosas al mundo rico (…) si no ponemos en discusión los fundamentos de esta civilización, y voluntad política para enfrentarlo, no vamos a solucionar nada. Por eso soy pesimista”.

Mujica afirmó “lo que planteó es política, política y política, pero tiene que bajar a las masas. Si el hombre de la calle no se da cuenta que hay en juego el porvenir suyo y de los hijos, la política no tiene fuerza. Si esto no tiene calor de masas marchamos al espiedo, si la política no moviliza pueblos que pongan el hombro estamos fritos”.

El expresidente señaló “más que este tipo de conferencias, hay que hablar con la gente. Caminamos sobre un arsenal de explosivos, en el borde de un sartén y hace rato que lo sabemos, pero irresponsablemente seguimos”.

Para Mujica “esto no es una crisis pasajera, ni se arregla con un grupo de medidas. Están en juego las formas de vida que hay sobre el planeta. Este sentido de la tragedia que vive el mundo hay que bajarlo al seno de las masas. Sólo en ellas está la fuerza política y la probabilidad de vencer los obstáculos que tenemos por delante”.