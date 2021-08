Gobernador del Biobío: “No debemos tener atentados y sí un Estado de Derecho en toda la región”

Esta semana comenzó con otro atentado registrado en la Provincia de Arauco, debido al ataque concretado en Cañete por un grupo de, al menos, ocho encapuchados, en contra del conductor de un minubús, quien fue golpeado y el móvil totalmente destruido por las llamas. Por ello, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, reiteró el llamado a rechazar la violencia y emplazó al Ministerio del Interior.

“Tengo la convicción, la que he expresado con mucha claridad, que no debiéramos tener violencia y, lamentablemente, cada vez estamos teniendo más, y de manera más grave, en la Región del Biobío. La sucesión de hechos de este tipo en el último mes, ya redondea la veintena, porque los hechos como disparos, cortes de camino, cobro de peajes, robo de animales o atemorizar a las personas, ya es de todos los días en el cono sur de la Región”, lamentó.

Consultado por el tropiezo que sufrió en el Senado la denominada Ley Juan Barrios, que endurece las sanciones a autores de atentados contra vehículos motorizados, la autoridad regional comentó que “señalar que el problema es que no se haya dictado (aprobado) es un error de enfoque que muestra desconexión con la realidad, porque lo que no debiéramos tener son atentados y sí presencia del Estado de Derecho en toda la región”.

“La gente debería transitar libremente a su trabajo, a sus casas o desarrollar sus actividades de manera normal y eso no está ocurriendo. En cambio, lo que está existiendo es que a quienes quieren trabajar les disparan, queman sus vehículos y quienes son funcionarios de la posta o una escuela, tampoco pueden hacerlo; las personas que se dedican al turismo han visto disminuidos en un 40 por ciento sus posibilidades de trabajo”, complementó.

“El Estado debe resolver el conflicto, que tiene que ver con reivindicaciones de carácter político. Una vez resuelto, tenemos que ser drásticos con las personas que comenten cualquier tipo de delitos. Mientras no se resuelva, por parte del Estado, y mientras la sociedad civil no digamos claramente que no es lícito usar la violencia, vamos a seguir viviendo este tipo de atentados”, proyectó.

“Qué más tenemos que esperar para que el Ministerio del Interior haga su trabajo y para que los actores de la sociedad civil condenemos la violencia y, para que también, resolvamos de una vez por todas el problema de injusticia que vive el pueblo mapuche”, concluyó el Gobernador Regional del Biobío.