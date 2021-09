Autoridades fortalecen operativos sanitarios en campamentos: “Estamos ampliando el acceso a la vacunación lo más posible”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, supervisaron un operativo sanitario que contempló vacunación contra el Covid-19, testeo preventivo con laboratorios móviles de PCR y educación sobre autocuidado liderada por las Cuadrillas Sanitarias, en el campamento Rodeo Medialuna de la comuna de Lampa, un trabajo que será replicado en 14 campamentos más de todo el país.

Si bien se alcanzó la meta del 80% de personas inoculadas con esquema completo en las últimas dos regiones pendientes, que son Metropolitana y Tarapacá, se sigue trabajando para fomentar la vacunación de rezagados a nivel nacional.

“Comenzamos a reforzar los operativos de vacunación extra muro en campamentos de distintas regiones, para asegurarnos de inocular a todas las personas que habitan en estos sectores y quieran hacerlo. De esta manera, les garantizaremos el acceso a este beneficio que cuidará de ellos y de sus familias”, explicó la subsecretaria Daza.

Previamente se habían realizado operativos de vacunación en campamentos de Ñuble, Coquimbo, Antofagasta y O’Higgins, y ahora se está fortaleciendo esta estrategia incorporando laboratorios móviles y Cuadrillas Sanitarias que eduquen a la población respecto al autocuidado, las medidas preventivas y la importancia de la vacunación y el testeo oportuno. El mismo operativo se realizó el 17 de agosto en el campamento 21 de Mayo de Colina, donde se vacunaron más de 100 personas y muchos se realizaron PCR preventivo.

El ministro Ward afirmó que “desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nosotros señalamos aquí en el campamento Rodeo Medialuna que obviamente las personas que viven en asentamientos precarios, las personas que viven en tomas y campamentos no son invisibles para nosotros, no son invisibles para el Gobierno, y es por eso, que estamos aquí colaborando para que quienes no lo han hecho, tomen la decisión de vacunarse y finalmente lo puedan hacer, de esta forma se protegerán ellos y también a sus familias”

“Con estos operativos acercamos a la gente las estrategias gratuitas de salud pública: la vacunación y el testeo. Entendemos que para muchas personas puede ser complejo hacerse un tiempo para ir a testearse de manera preventiva o para ir a vacunarse por distintos motivos, ya sea por trabajo, por cuidar de hijos o nietos o incluso por dificultades para movilizarse, entre otras causas. Es por eso que estamos ampliando el acceso a la vacunación lo más posible para llegar a todos los rezagados, al igual que la Búsqueda Activa de Casos”, añadió la subsecretaria de Salud Pública.