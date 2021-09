Izkia Siches denuncia el cierre del 50% del Hospital Metropolitano por inicio de obras en el Costanera Center

Ayer, el equipo directivo del Hospital Metropolitano comunicó que por obras de mitigación del Costanera Center el establecimiento médico se vería afectado.

“Este plan, trazado hace 12 años incluye, intervenir accesos, construcción de estacionamientos subterráneos y salida de vehículos desde CC hacia Av. Holanda, obras que se realizarán por etapas a partir de esta semana”, señalaron a través de un comunicado.

“En este nuevo contexto, el Hospital Metropolitano disminuirá progresivamente durante el mes de septiembre su capacidad total de camas, pasando de 240 a 107. Esto incluye la disminución de camas críticas en un 80% (122 camas UCI a 24). En forma global, seguiremos funcionando con un 44% de nuestra capacidad“, alertaron.

“La invitación a la red pública es a seguir trabajando juntos y mantener la derivación de pacientes a nuestro hospital, sin embargo, también deberán generarse estrategias para manejo y derivación de pacientes COVID-19 a camas críticas, intermedias y agudas, hasta que logremos restituir nuestra capacidad completa una vez finalizadas las obras que se contempla tengan una duración aproximada de 5 meses a partir de fines de agosto”, manifestaron.

Izkia Siches: “No es el momento oportuno”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, llegó hasta el recinto este miércoles, en donde dijo que “hemos querido denunciar el cierre del 50% de las camas del Hospital Metropolitano, un hospital abocado mayoritariamente a patología Covid, por la construcción del inicio de obras de estacionamiento del mall Costanera Center”.

“Nos parece que no es el momento oportuno. Solicitamos a las autoridades y también a la empresa buscar alternativas para no impactar al hospital, como también fuentes de financiamiento que no vengan de la salud píblica que ya ha golpeado muy precariamente, y aquí hemos escuchado como a los propios trabajadores de este hospital no se le ha pagado sus honorarios”, dijo.

En cuanto a la solución para este problema, Siches propuso una mesa de trabajo junto a autoridades y “sin duda, postergar la obras, pero también a futuro sabemos que estas camas siempre vana a ser valiosas”.