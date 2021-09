Posible variante Delta: 34 alumnos de colegio en San Pedro de la Paz entran en cuarentena

Un estudiante del colegio Corporación Educacional Instituto San Pedro, en la Región del Biobío, está en vigilancia luego de que fuera catalogado como contacto estrecho de pacientes contagiados con la variante Delta de Covid-19.

Según consignó SoyConcepción, el director del establecimiento detalló que el alumno viajó en bus desde Santiago a Concepción, en donde iban dos personas con la variante Delta.

El menor comenzó a sentir síntomas por lo que pasó a ser un caso probable, lo que derivó en el aislamiento de 34 alumnos y cuatro docentes. Todos fueron derivados a residencias sanitarias por 14 días.

El alumno con síntomas dio negativo al test PCR, sin embargo los protocolos de cuarentena se mantendrán.

En tanto, el recinto se mantendrá cerrado hasta el 10 de septiembre y volverán a tener clases online.

“Hoy tenemos tres casos probables Delta. El conocido caso de una persona que llegó en bus, donde tuvimos que aislar a las personas y afortunadamente en la búsqueda activa no tuvimos casos positivos. Esa persona que viajó dio positivo siendo un contacto estrecho de un caso Delta y tuvo síntomas, no se alcanzó a secuenciar, pero se consideró un caso Delta probable; y tenemos dos casos probables que fueron contacto estrecho y tuvieron síntomas. De ellos, ayer (lunes), un colegio nos comunicó que por precaución ese caso se trata, a pesar de que no tiene un PCR positivo y a pesar de no tener la secuenciación, pero al haber tenido un contacto estrecho, se trata como un contagio Delta”, explicó el seremi de Salud, Héctor Muñoz.