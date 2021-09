Presidente de la SNA sobre la sequía: “Todos los gobiernos se van pasando la pelota unos con otros, eso es lo que nos preocupa”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, valoró el decretó de emergencia agrícola en cinco regiones del país, sin embargo, expresó preocupación por la falta de mayores trabajos para enfrentar la sequía.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder gremial dijo que “encontramos que fue una muy buena medida decretar temprano esta emergencia agrícola, porque normalmente como que se esperaba mucho y a veces se decretaba en octubre o en noviembre en otros años, y siempre entre más temprano se pueden tomar más medidas“.

“Estas medidas algo ayudan, pero son medidas de parche o medidas que van a mitigar en parte todo este gran problema que estamos teniendo”, alertó.

Si bien son ayudas que “siempre son bien recibidas”, Allendes dijo que “nos encantaría que algo de esta plata que son 110 millones de dólares, por ejemplo, se partiera inmediatamente, aunque no lo veamos altiro, pero creer que se van a hacer, embalses de media magnitud”

Por ejemplo, Allendes detalló que el Gobierno ha anunciado 26 embalses. “Los embalses son fantásticos, hay 26, si estuvieran los 26 estaríamos hablando con una bastante mayor tranquilidad hoy día, pero de esos 26 que estamos hablando, hay 22 que no hay para cuándo se construyan y hay cuatro que están uno construido y tres en proceso“, advirtió.

“De estos 26 embalses venimos oyendo en los últimos 16 años, y se ha terminado uno. En el fondo todos los gobiernos se van pasando la pelota unos con otros, eso es lo que nos preocupa, porque la verdad es que el tema hídrico es demasiado importante para Chile. No es un tema de los agricultores, es un problema que hay para la gente, el recurso humano, principalmente en la Metropolitana, Valparaíso, donde hay más población, y también toda la ruralidad”, dijo.

“La prioridad hídrica es la número uno y desgraciadamente los gobiernos no lo han querido entender”

“Cuando vemos las inversiones que hace el MOP, 7 mil millones de dólares anunciado para este y el próximo año, y nosotros revisamos cuánto es para el sistema hídrico: prácticamente nada. Creemos que todo el problema hídrico tiene que ser la primera prioridad, porque qué sacamos con tener caminos estupendos, puentes fabulosos y no tenemos qué transportar por estos caminos. La prioridad hídrica es la número uno y desgraciadamente los gobiernos no lo han querido entender, como ya lo entendieron muchos país, como Australia, Israel, Estados Unidos, España, etc.”, señaló el presidente de la SNA.

En cuanto a la relación con las autoridades, el empresario agrícola dijo que “creemos que la agricultura, especialmente el recurso hídrico, lo ven cuando no llovió y ahí empezamos a conversar. Creemos que aquí hay una desidia por el agua, que es lo más importante”.

“Si no lloviera nada en España, en Madrid tienen agua para cinco años para abastecerse. Hace 30 ó 40 años hicieron un montón de embalses, solamente para el agua potable. Barcelona tiene para un año entero. Santiago tiene para tres meses. Esa es la diferencia. Hay cosas tan importante, que si hay una catástrofe, qué es lo que pasa. Todos nos vamos a quedar sin agua y sin alimentos. El 80% del trigo se importa, el 80% de la carne se importa, ¿Queremos que sea el 100% para tener un riego tremendo para el país?”, advirtió.

“Nosotros creemos que, desgraciadamente, el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios que son los que se llevan todos los recursos, no le destinan los recursos o creen que la agricultura es de segundo nivel. Y resulta que no hay ministro, presidente de Chile, autoridad, ni ciudadanos desde el más grande al más chico, que no tenga que tomar agua y comer todos los días”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: