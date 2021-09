Manifestación al interior del Costanera Center: trabajadores del comercio piden cerrar a las 19:00 horas

Trabajadores del comercio llegaron este jueves hasta el mall Costanera Center para realizar una manifestación, pidiendo un cierre más temprano de las tiendas.

Agrupados en la Alianza de Trabajadores del Comercio (Atcomer), exigen “una jornada digna, seguridad y una mejor vida para sus familias”. Esto considera un cierre a las 19:00 horas del comercio.

Patricio Venegas, dirigente de Atcomer, hizo un llamado a las autoridades, empresarios, parlamentarios y ciudadanía a cumplir esta medida. “El comercio es posible cerrarlo a las 19:00 horas”, enfatizó. “En este momento estamos coordinando para poder mostrarle a los empresarios esta necesidad”, dijo.

Aunque precisó que hasta el momento no han tenido una respuesta formal por parte de los empresarios sobre esta propuesta, señaló que como trabajadores han revisado sus entrevistas “donde vaticinan cierta situaciones que no son acordes a lo que nosotros estamos planteando”.

“Ellos vaticinan que las pymes y microempresarios van a quebrar, pero nos decimos que no. Con esta situación todo lo contrario, se beneficia, porque en este proyecto hay excepciones paras las empresas y mediano comercio”, detalló Venegas.

“Podemos decir que los restaurantes en este horario van a tener mayor cantidad de flujo y se va potenciar mucho más el comercio mediano, las pymes, y donde cada vida familiar del trabajador se va haber beneficiado acudiendo a estos centros reacreacionales y restaurantes”, argumentó el dirigente.

En el Congreso existe un proyecto que va en línea con lo que piden los trabajadores, presentado por los senadores Alejandro Guillier, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y David Sandoval

Costanera Center. Sindicatos de trabajadores dl Retail se manifiestan por proyecto de Cierre dl retail a las 19:00hrs. “Cierren a las 7!!” pic.twitter.com/n17elyOfFg — Gabo P (@GaboPadilla8) September 2, 2021

Trabajadores del Costanera Center solicitando salir a una hora decente de sus trabajos. Totalmente entendible por la falta de seguridad en las calles, poco tráfico de locomoción y mejora en la calidad de vida. #costaneracenter #protesta #manifestacion #chile pic.twitter.com/UtI5oKMCgv — Juanka (@juankdj) September 2, 2021