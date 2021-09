Delgado presidencial Víctor Manoli condenó “enérgicamente” atentado en La Araucanía

El delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Víctor Manoli, condenó de manera categórica el atentado registrado este viernes en la zona, específicamente en la ruta que une Labranza con Nueva Imperial.

“Condenamos enérgicamente el atentado que ha sufrido una empresa constructora en el día de hoy de madrugada, donde personas encapuchadas atemorizaron y amenazaron a las personas que cuidaban eso”, declaró.

Según la autoridad, “eso demuestra de que ya no hay una reivindicación de tierras del pueblo mapuche, aquí hay atentados terroristas, que lo único que pretenden es amedrentar y atemorizar a la gente para que haga abandono de su propiedad y poder apropiarse de forma indebida“.

“Aquí hago un llamado transversal de todos los sectores, parlamentarios y gentes de la civilidad a que hagan una condena permanente”, complementó.

Manoli además manifestó que “yo no he escuchado voces que condenen esto de parlamentarios que debieron hacerlo (…) Aquí yo siempre he dicho de que esto es una responsabilidad del Estado, y no del Gobierno ni de la autoridad de turno“.

“En la medida en que existan medidas legales que permitan hacer persecución a todos estos actos terroristas, yo creo que vamos a avanzar bastante”, dijo el delegado.

“Hago nuevamente un llamado a avanzar en las leyes que hoy día están en el Congreso (…) todo lo que va a permitir hacer un seguimiento para condenar y detener a estas personas que inescrupulosamente dejan sin trabajo a muchas familias”, cerró.