Colegio de Enfermeras rechazó proyecto de Ley que modifica el Código Sanitario: “Esta iniciativa no mejora la regulación del marco ético de las profesiones”

La presidenta nacional del Colegio de Enfermeras de Chile A.G, María Canales Ávila, presentó -en la Comisión Salud de la Cámara de Diputados- su rechazo frente a la propuesta del Ejecutivo para la Modificación del Código Sanitario.

Durante la exposición, la enfermera aseguró que “el contenido de las indicaciones sustitutivas enviadas por el Minsal al Congreso Nacional de manera inconsulta, lesiona gravemente los intereses de la profesión, por lo cual este organización que representa a las enfermeras y enfermeros del país, rechaza de manera firme y categórica este proyecto de Ley”.

Para la organización gremial, el Ejecutivo nuevamente envía leyes inconsultas y las comisiones creadas con los actores respectivos, tampoco son considerados sus planteamientos. Es por esto que a su juicio, este proyecto no puede tramitarse.

“Esta iniciativa no mejora la regulación del marco ético de las profesiones, lo deja en manos de la justicia ordinaria, lo que ha resultado inefectiva y obsoleta. No es admisible que los ámbitos de acción disciplinaria se determinen por vía reglamentaria. Por otro lado, no define las profesiones de la salud”, declaran desde el colegiado.

Además, “no delimita el campo de acción de cada una de las profesiones, por lo tanto, diluye la responsabilidad, al transversalizar la atención”, finalizó la presidenta nacional.

